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عميد وأعضاء الروتاري يزورون بلدية الناصرة

بيان البلدية:

عميد الروتاري جابي أورن تحدث باسم نوادي الروتاري مؤكدًا أن السلام هو طريقنا ونعمل من أجل هذا الأمر

رئيس بلدية الناصرة تطرق لسياسة هدم البيوت التي تنتهجها الحكومة إزاء مواطنيها العرب في قلنسوة وأم الحيران هذه السياسة التي تدمر كل خطوات التعايش والسلام

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة

نشر: 2017-01-25 12:17:08 A نشر: 2017-01-25 12:17:08 A