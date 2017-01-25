عميد وأعضاء الروتاري يزورون بلدية الناصرة
بيان البلدية:
عميد الروتاري جابي أورن تحدث باسم نوادي الروتاري مؤكدًا أن السلام هو طريقنا ونعمل من أجل هذا الأمر
رئيس بلدية الناصرة تطرق لسياسة هدم البيوت التي تنتهجها الحكومة إزاء مواطنيها العرب في قلنسوة وأم الحيران هذه السياسة التي تدمر كل خطوات التعايش والسلام
عممت بلدية الناصرة بيانا ورد فيه: "قام عميد نوادي الروتاري في البلاد جابي اورن ورافقه أعضاء نادي الروتاري في الناصرة، بشير بشارة رئيسًا وعضوية كل من بشير نصير وسهيل عيساوي وسهيل بنا وعصام راشد وإيهاب شمشوم بزيارة إلى بلدية الناصرة".
خلال الزيارة
وتابع البيان: "رحب رئيس بلدية الناصرة علي سلام رحب بعميد الروتاري وبأعضاء نادي الروتاري في الناصرة مشيدًا بالنادي وبأعماله الطيبة وغاياته النبيلة وفعالياته على المستوى النصراوي إذ يقدم هذا النادي المساعدات إلى مؤسسات المدينة من مستشفيات وجمعيات خيرية ويعمل في أكثر من مجال انساني. رئيس البلدية شرح للوفد الزائر عن عمله وجهده في تسويق مدينة الناصرة سياحيًا بحيث بدأ المواطن النصراوي العادي في المدينة يلمس انتعاشها الاقتصادي وكمية الوافدين إليها يوميًا".
وأضاف البيان: "وأشاد رئيس البلدية بتعاون أهل الناصرة في هذا المجال واستقبالهم للضيف بشكل متميز. وتطرق رئيس البلدية في كلمته أمام الوفد الزائر عن سياسة هدم البيوت التي تنتهجها الحكومة إزاء مواطنيها العرب في قلنسوة وأم الحيران هذه السياسة التي تدمر كل خطوات التعايش والسلام. ودعا الحكومة إلى ترخيص هذه البيوت بدل هدمها وإعطاء الفرصة للمواطنين لترخيص بيوتهم".
ولفت البيان: "تحدث عميد الروتاري جابي أورن باسم نوادي الروتاري مؤكدًا أن السلام هو طريقنا ونعمل من أجل هذا الأمر. فعالياتنا جميعها تخدم السلام والمحبة والتعايش وأعضاؤنا من جميع الديانات. نقوم بفعاليات كثيرة منها ما هو مرتبط مع السلطات المحلية حتى خارج البلاد ونعمل على رفع عجلة السلام والتعايش. والجدير بالذكر ان نادي الروتاري ومنذ تأسيسه في الناصرة قام بالكثير و وقدم الخدمات إلى مستشفيات الناصرة بشكل خاص" إلى هنا نص البيان.