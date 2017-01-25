النّاصرة: يوم إحتفالي في كليّة الفنون إستقبالا لطلاب فرع العلوم الموسيقية

مساعد رئيس بلدية النّاصرة سالم شرارة:



أتقدم بأحر التهاني وأبارك على هذه الخطوة المميزة خاصة بعد إفتتاح مساق العلوم الموسيقية وحصول الطالب على اللقب الأوّل في هذا المجال



شعبنا بحاجة لوجود مثل هذه الكليات في البلاد خاصة للطلاب العرب ونحن في بلدية الناصرة سنقدم الدعم الكافي لها للنهوض بجيل شبابي جديد مثقف ومتعلم ويصبو نحو تحقيق مستقبل أفضل

مدير الكلّية الاستاذ كريم شدّاد:

نملك خمسة مواضيع أكاديمية في كلية الفنون: الفنون التشكيلية والعلوم الموسيقية الشرقية والغربية بالاضافة لموضوع اللغة العربية والانجليزية والتصميم الداخلي

بأجواء مميزة، أفتتح صباح اليوم الاربعاء، في كليّة الفنون في النّاصرة ، ولأوّل مرة فرع العلوم الموسيقيّة، وذلك بعد التعاون مع جامعة النجاح في نابلس الى جانب الاقسام الاخرى في الكليّة بحضور العديد من المحاضرين والمحاضرات. هذا وسيحصل الطالب على شهادة اللقب الأوّل في العلوم الموسيقية B.A وذلك عند إنهائه ثلاث سنوات أكاديمية تعليميّة.



من اليمين: سالم شرارة ومدير الكليّة كريم شدّاد



وفي حديث لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب مع مدير الكلّية الاستاذ كريم شدّاد، قال: "أبارك هذه الخطوة التي تمّت بين كليّة الفنون في الناصرة وجامعة النجاح الوطنيّة، ونفتخر بالعمل سوية من اجل بناء مجتمع افضل نحو مستقبل أكثر تميّزًا، كما وسيكون لدينا في بداية السنة الدراسية 2017/2018 خمسة مواضيع أكاديمية في كلية الفنون، وهي: الفنون التشكيلية والعلوم الموسيقية الشرقية والغربية بالاضافة لموضوع اللغة العربيّة والانجليزيّة والتصميم الداخلي، بحيث سيحصل الطالب على شهادة اللقب الاوّل في هذه المواضيع".



وأكمل شدّاد في حديثه قائلا: "أوجه شكري الجزيل لرئيس جامعة النجاح على هذه الثقة التي منحونا اياها والمعاملة المميزة وأمل ان نستمر في هذا العمل مع بعضنا البعض خلال السنوات المقبلة، كما وأوجه الشكر ايضًا لرئيس بلدية الناصرة علي سلاّم الذي ساهم في إنجاح هذا التعاون، امّا بالنسبة لشروط القبول في الكليّة وهي بأن يكون الطالب حاصل على شهادة بجروت كاملة بمعدل 65 فما فوق دون الحاجة لإمتحان البسيخومتري، كما وتعتبر جامعة النجاح من أكبر الجامعات الفلسطينيّة العربيّة وبالتالي يحصل الطالب بعد 3 سنوات تعليميّة على شهادة جامعيّة تحمل ختم جامعة النجاح الوطنيّة".



هذا، وألقى سالم شرارة مساعد علي سلام كلمة أمام طلاب الكليّة مهنئًا اياهم بافتتاح السنة الدراسيّة في الكليّة وإختيارهم مساق العلوم الموسيقية، قائلا: "بعد التعاون مع جامعة النجاح وكليّة الفنون في النّاصرة أتقدم بأحر التهاني وأبارك على هذه الخطوة المميزة خاصة بعد إفتتاح مساق العلوم الموسيقية وحصول الطالب على اللقب الأوّل في هذا المجال، وبإسمي وإسم رئيس بلدية الناصرة علي سلام نشد على هذه الايادي الجبّارة ونشكر جامعة النجاح كونها عملت بهذه الاتفاقية خاصة في مدينتنا، كما أن شعبنا بحاجة لوجود مثل هذه الكليات في البلاد خاصة للطلاب العرب، ونحن في بلدية الناصرة سنقدم الدعم الكافي لها للنهوض بجيل شبابي جديد مثقف ومتعلم ويصبو نحو تحقيق مستقبل أفضل".



وأضاف شرارة قائلا: "كما ونشجع هذا التعاون في البلاد بين طلابنا وطلاب السلطة الفلسطينية وهذه الخطوة تعمل على تثبيتنا اكثر في هذه البلاد من خلال افتتاح مؤسسات تربوية تثقيفية أكاديمية، وهدفنا في بلدية الناصرة دائمًا وابدًا هو دعم جميع هذه المشاريع المميزة والتي تزيد من ثقافة المدينة وتطورها، علمًا أننا نسعى في الايام القريبة لاقامة جامعة في الناصرة وهنالك خطوات سيتم العمل عليها وسيتحقق هذا الحلم قريبًا".



صور من الكليّة