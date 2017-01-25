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صحة اخبار وتقارير كيف تؤثر الفواكه إيجابيا على البصر؟

صحة

كيف تؤثر الفواكه إيجابيا على البصر؟
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كيف تؤثر الفواكه إيجابيا على البصر؟

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-01-26 07:30:21 A A

أفادت دراسة حديثة بأنّ الأشخاص المسنين الذين يتناولون الفواكه على الأقل ثلاث مرات في اليوم لديهم احتمال الإصابة بتدهور الإبصار بنسبة 36% أقل من الأشخاص الذين لا يتناولون الفواكه.


صورة توضيحيّة

وأضافت الدراسة بأنّه ينصح الأطباء بتناول الفواكه في فترة مبكرة قبل سن الشيخوخة لتجنّب حدوث هذا المرض أو على الأقل التخفيف من احتمالات الإصابة به.

وتابعت الدراسة أنّه من بين جميع أنواع الفواكه التي تم فحصها تبين أن الموز والبرتقال هما اكثر الفواكه فائدة لمكافحة هذا المرض لكن بالطبع فإن جميع أنواع الفواكه تساعد في تخفيف احتمالات الإصابة بهذا المرض. وحتّى الآن لم يستطع العلماء معرفة ما هو العامل الذي يجعل للفواكه هذا الأثر الفعال، إلا انه من الثابت علميا أن تناول الفواكه يؤدي إلى تخفيف احتمالات الإصابة بأمراض القلب والشرايين بالإضافة إلى أمراض الأعصاب.

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