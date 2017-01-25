مايا باطلالة استثنائية بالاسود في حفل اطلاق مجوهرات فيرساتشي

أكملت اطلالتها بتصفيفة شعر مرفوعة ناعمة مع ماكياج اخاذ، لاقت اعجاب الالاف من مشاهديها



خطفت الفنانة اللبنانية مايا دياب الانظار خلال حفل إطلاق مجموعة مجوهرات "فيرساتشي" في دبي. تألقت مايا خلال الحفل بإطلالة مميزة وأنيقة بالأسود، وارفقته بعقد مميز زيّن رقبتها، مع خاتم مميز لشعار مجوهرات "فيرساتشي".

وأكملت اطلالتها بتصفيفة شعر مرفوعة ناعمة مع ماكياج اخاذ، لاقت اعجاب الالاف من مشاهديها الذين اثنوا على جمالها بالظهور باطلالة استثنائية ناعمة.