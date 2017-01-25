اغلاق
اغلاق
فنانين فن عربي مايا باطلالة استثنائية بالاسود في حفل اطلاق مجوهرات فيرساتشي

فنانين

مايا دياب باطلالة استثنائية بالاسود.. بالصور
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مايا باطلالة استثنائية بالاسود في حفل اطلاق مجوهرات فيرساتشي

أكملت اطلالتها بتصفيفة شعر مرفوعة ناعمة مع ماكياج اخاذ، لاقت اعجاب الالاف من مشاهديها

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-25 12:10:17 A A

خطفت الفنانة اللبنانية مايا دياب الانظار خلال حفل إطلاق مجموعة مجوهرات "فيرساتشي" في دبي. تألقت مايا خلال الحفل بإطلالة مميزة وأنيقة بالأسود، وارفقته بعقد مميز زيّن رقبتها، مع خاتم مميز لشعار مجوهرات "فيرساتشي".

وأكملت اطلالتها بتصفيفة شعر مرفوعة ناعمة مع ماكياج اخاذ، لاقت اعجاب الالاف من مشاهديها الذين اثنوا على جمالها بالظهور باطلالة استثنائية ناعمة.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 مصرع محمد حبيب الشيخ (56 عاما) من شفاعمرو في حادث | [501 قراءة]
2 كفركنا: تشييع جثمان احمد عواودة ضحية حادث الطرق | [451 قراءة]
3 انطلاق اعمال مؤتمر الحكم المحلي بمشاركة نتنياهو | [290 قراءة]
4 العليا ترفض طلب الاستئناف على انتخابات الفريديس | [267 قراءة]
5 بلدية الناصرة: انطلاق ثورة المشاريع | [255 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 منح الفنانة التشكيلية نجوى كبها شهادة الدكتوراة | [0 مشاركة]
2 Ford Mustang 2017 تأتي بحلّة جديدة متكاملة | [0 مشاركة]
3 الجليل الأعلى: إصابة متوسطة لطفل إثر سقوطه عن ارتفاع | [0 مشاركة]
4 ليفاندوفسكي: الحظ لعب دورًا في فوزنا | [0 مشاركة]
5 ديختر لترامب: لا ترضخ للفلسطينيين | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب