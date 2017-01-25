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اعتقال فلسطينيين من نابلس بشبهة سرقة تراكتور


نشر: 2017-01-25 10:51:08 A A
أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الاربعاء أنه "تواصل الشرطة التحقيق في ملف اعتقال مشتبهين اثنين فلسطينيين من نابلس اللذين تم القاء القبض عليهما الليلة الماضية خلال نشاط لافراد دورية شرطة على محور الطرقات رقم 60 قرب مستوطنة عالي في السامرة مع الاشتباه بتحركاتهما وهما يتقدمان مستقلان متن تراكتور- مركبة زراعية التي تبين بالفحص على انها مسروقة من مستوطنة تومر منذ ايام قليلة حيث قامت الشرطة باعادة التراكتور لمالكه واعتقال المشتبهين وتحويلهما للتحقيقات الجارية"، وفقا للبيان.
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