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أخبار محليات نقل عابر سبيل (30 عاما) للمستشفى بحالة حرجة بعد دهسه على شارع 6

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نقل عابر سبيل (30 عاما) للمستشفى بحالة حرجة بعد دهسه على شارع 6

 نقل المصاب الى مستشفى سوروكا في بئر السبع وهو بحالة حرجة، ومحاولات لإنعاشه

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-01-25 10:48:50 A A

أفاد اسعاف نجمة داوود الحمراء أن "اسعاف لواء لخيش، تلقى الساعة 09:49 بلاغا حول دهس عابر سبيل (30 عاما) عند شارع رقم 6 باتجاه الشمال، ما أسفر عن اصابته بجروح خطيرة، وتم نقله الى مستشفى سوروكا في بئر السبع وهو بحالة حرجة، ومحاولات لإنعاشه" وفقا للبيان.

وقال براميديك وصل الى المكان: "ما أن وصلنا حتى رأينا شابا وهو بحالة الوعي، ويعاني من اصابة في البطن، بعد أن دهسته شاحنة، وعليه قدمنا له الاسعافات الأولية ونقلناه لاستكمال العلاج في مستشفى سوروكا".

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