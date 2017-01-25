مدن الساحل نقل عابر سبيل (30 عاما) للمستشفى بحالة حرجة
نقل عابر سبيل (30 عاما) للمستشفى بحالة حرجة بعد دهسه على شارع 6
نقل المصاب الى مستشفى سوروكا في بئر السبع وهو بحالة حرجة، ومحاولات لإنعاشه
أفاد اسعاف نجمة داوود الحمراء أن "اسعاف لواء لخيش، تلقى الساعة 09:49 بلاغا حول دهس عابر سبيل (30 عاما) عند شارع رقم 6 باتجاه الشمال، ما أسفر عن اصابته بجروح خطيرة، وتم نقله الى مستشفى سوروكا في بئر السبع وهو بحالة حرجة، ومحاولات لإنعاشه" وفقا للبيان.
وقال براميديك وصل الى المكان: "ما أن وصلنا حتى رأينا شابا وهو بحالة الوعي، ويعاني من اصابة في البطن، بعد أن دهسته شاحنة، وعليه قدمنا له الاسعافات الأولية ونقلناه لاستكمال العلاج في مستشفى سوروكا".
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