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إطلالة مميزة لمايا دياب في حفل اطلاق مجموعة Versace

تألقت مايا بفستان أبيض ضيق وطويل باكمام طويلة ايضا من تصميم David Koma والجدير ذكره انها كررت هذه الاطلالة منذ سنتين في احدى المناسبات الخاصة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-01-26 11:08:27 A نشر: 2017-01-26 11:08:27 A