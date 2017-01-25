إطلالة مميزة لمايا دياب في حفل اطلاق مجموعة Versace
تألقت مايا بفستان أبيض ضيق وطويل باكمام طويلة ايضا من تصميم David Koma والجدير ذكره انها كررت هذه الاطلالة منذ سنتين في احدى المناسبات الخاصة
شهدت فعاليات مهرجان دبي للتسوق حدثاً مميزاً بالتعاون مع Versace للمجوهرات والنجمة اللبنانية الجميلة مايا دياب بمناسبة إطلاق تصميم خاص لمدينة دبي. وكعادتها تألقت مايا دياب باطلالة في غاية الاناقة والتميز.
تألقت مايا بفستان أبيض ضيق وطويل باكمام طويلة ايضا من تصميم David Koma والجدير ذكره انها كررت هذه الاطلالة منذ سنتين في احدى المناسبات الخاصة.
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