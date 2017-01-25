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فنانين فن عربي إطلالة مميزة لمايا دياب في حفل اطلاق مجموعة Versace

فنانين

إطلالة مميزة لمايا في حفل اطلاق مجموعة Versace
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إطلالة مميزة لمايا دياب في حفل اطلاق مجموعة Versace

تألقت مايا بفستان أبيض ضيق وطويل باكمام طويلة ايضا من تصميم David Koma والجدير ذكره انها كررت هذه الاطلالة منذ سنتين في احدى المناسبات الخاصة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-26 11:08:27 A A

شهدت فعاليات مهرجان دبي للتسوق حدثاً مميزاً بالتعاون مع Versace للمجوهرات والنجمة اللبنانية الجميلة مايا دياب بمناسبة إطلاق تصميم خاص لمدينة دبي. وكعادتها تألقت مايا دياب باطلالة في غاية الاناقة والتميز. 

تألقت مايا بفستان أبيض ضيق وطويل باكمام طويلة ايضا من تصميم David Koma والجدير ذكره انها كررت هذه الاطلالة منذ سنتين في احدى المناسبات الخاصة.

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