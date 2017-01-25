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أخبار سياسة تقرير الفساد: اسرائيل في المكان الـ28 والدول العربية الأكثر فسادا في الشرق الاوسط

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تقرير: اسرائيل تحسن وضعها في قائمة الفساد
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تقرير الفساد: اسرائيل في المكان الـ28 والدول العربية الأكثر فسادا في الشرق الاوسط

بحسب التقرير:

 5 من بين 10 دولة التي لديها فساد في العالم تتواجد في: العراق، ليبيا، السودان، اليمن وسوريا

الدول العربية لم تثبت أي تقدم في محاربة الفساد وهذا هو السبب في أن 90% من الدول العربية موجودة في المكان الـ50 على الاقل

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-01-25 12:08:46 A A

ذكر موقع واينت العبري أن اسرائيل موجودة في المكان الـ28 بمقياس ال فساد العالمي وذلك في تقرير نشرته منظمة Transparency International لعام 2016. هذا وفي عام 2015 كانت اسرائيل في المكان الـ32. في المكان الاول تتواجد الدنمارك وبعدها نيوزلاندا وفنلدنا.


نتنياهو وقادة اليمين

إن كاتبي التقرير الذي قارن بين 176 دولة، قالوا إن غالبية الدول ازداد لديها الفساد وهذا مؤشر مقلق جدا. هذا ويتطرق كاتبو التقرير الى دول الشرق الاوسط وافريقيا ويقولون إنه بالرغم من التغييرات التي حدثت في العالم العربي في السنوات الاخيرة، فان الدول العربية لم تثبت أي تقدم في محاربة الفساد وهذا هو السبب في أن 90% من الدول العربية موجودة في المكان الـ50 على الاقل في قائمة الفساد. 5 من بين 10 دولة التي لديها فساد في العالم تتواجد في: العراق، ليبيا، السودان، اليمن وسوريا.

 أكثر دولة لديها فساد هي الصومال وبعدها جنوب السودان وشمال كوريا. في اوروبا ومركز آسيا لا يوجد تغييرات جذرية لعام 2016.

 

 

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