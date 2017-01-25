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تقرير الفساد: اسرائيل في المكان الـ28 والدول العربية الأكثر فسادا في الشرق الاوسط

بحسب التقرير:

5 من بين 10 دولة التي لديها فساد في العالم تتواجد في: العراق، ليبيا، السودان، اليمن وسوريا

الدول العربية لم تثبت أي تقدم في محاربة الفساد وهذا هو السبب في أن 90% من الدول العربية موجودة في المكان الـ50 على الاقل

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)

نشر: 2017-01-25 12:08:46 A نشر: 2017-01-25 12:08:46 A