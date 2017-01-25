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أخبار محليات 3 اصابات احداها خطيرة في حادث اصطدام في النقب

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النقب 3 اصابات احداها خطيرة في حادث اصطدام في النقب
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3 اصابات احداها خطيرة في حادث اصطدام في النقب

 لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة:

 عكفت طواقم الاسعافات الاولية على احالتهم للعلاج في المستشفى وسط مباشرة الشرطة اعمال التشخيص 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-25 10:50:50 A A

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الاربعاء أنه "وقع صباح اليوم الاربعاء على شارع رقم 40 مفترق اوهليم في النقب حادث طرق مروع تخلله اصطدام بين مركبتين خصوصيتين مسفرا عن اصابة شخص بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة وثالث بجروح طفيفة حيث عكفت طواقم الاسعافات الاولية على احالتهم للعلاج في المستشفى وسط مباشرة الشرطة اعمال التشخيص والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات وكذلك في تنظيم حركة السير والمرور هناك"، وفقا للبيان.


مكان الحادث- تصوير: نجمة داوود الحمراء

وأفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الاربعاء أنه "عند الساعة 09:23 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول انقلاب سيارتين على شارع 40 قرب مفرق اوهلايم حيث هرع افراد الطاقم الى المكان ونقلوا الى مستشفى سوروكا 3 مصابين: واحد جروحه خطيرة وهو شاب (30 عاما) تم نقله في الوقت الذي أجري له الانعاش واثنان اصابتهما طفيفة"، وفقا للبيان.

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