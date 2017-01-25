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أخبار عربية وعالمية ترامب يستعد لتوقيع أوامر تقيد الهجرة من إيران وست دول عربية

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ترامب يستعد لتوقيع أوامر تقيد الهجرة من دول اسلامية
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ترامب يستعد لتوقيع أوامر تقيد الهجرة من إيران وست دول عربية

يستطيع ترامب أن يوجه أيضا وكالة الجمارك وحماية الحدود بمنع دخول أي من حاملي التأشيرات من تلك الدول إلى الولايات المتحدة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-01-25 10:05:04 A A

قال كبار المسؤولين في الكونغرس أنه من المتوقع أن يوقع اليوم الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب على أوامر تنفيذية تقيد الهجرة من سورية وست دول أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا والحديث هنا عن دول اسلامية. وبحسب رويترز إنه بالإضافة إلى سورية يتوقع أن تقيد أوامر ترامب مؤقتا دخول معظم اللاجئين إلى الولايات المتحدة. كما سيوقف أمر آخر إصدار تأشيرات للمواطنين من العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.


ترامب يوقع على أمر تنفيذي في البيت الابيض

وذكرت مصادر مطلعة على عملية صدور التأشيرات أنه لمنع دخول المواطنين من دول محددة يرجح أن يصدر ترامب تعليمات لوزارة الخارجية بوقف إصدار التأشيرات لمن ينتمون لتلك البلدان.

ويستطيع ترامب أن يوجه أيضا وكالة الجمارك وحماية الحدود بمنع دخول أي من حاملي التأشيرات من تلك الدول إلى الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر الثلاثاء إن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي ستعملان على عملية الفحص والتحري متى يتولى مرشح ترامب لمنصب وزير الخارجية ريكس تيلرسون منصبه.

 

 

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