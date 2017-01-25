اليوم: سخنين تلاقي بيتار القدس في مباراة مرتقبة

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الاربعاء أنه "من المقرر أن يشهد إستاد تيدي الرياضي مساء اليوم الاربعاء الموافق 25.01 الجاري وعند تمام الساعة 20:55 مباراة مرتقبة تجمع ما بين فريقي كرة قدم اتحاد ابناء سخنين وبيتار القدس في مباراة وضعت لها الشرطة استعدادات وترتيبات وتجهيزات خاصة فيما يخص الجمهور والمشاهدين الحاضرين والمشجعين وكذلك اللاعبين، هذا وأتمت الشرطة مزودة بكافة تجهيزاتها استعدادتها لتأمين المباراة وتحقيق النظام والسلامة العامة وتقديم الخدمات المتصلة بها بحيث ستنشر قوات معززة من بين صفوفها والمنظمين اضافة الى وضع عناصر على مداخل ومخارج الملعب حرصا منها على الامن والامان والسلامة العامة في المكان جنبا الى تأكيدنا العمل بحزم واصرار ومن دون أي محاباة ضد أي طرف أو جهة أو عنصر ما قد يختار سلوك العنف أو أي من اعمال الاخلال بالنظام خلالها"، وفقا للبيان.