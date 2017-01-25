اليوم: سخنين تلاقي بيتار القدس في مباراة مرتقبة والشرطة على أتم الاستعداد

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة:

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الاربعاء أنه "من المقرر أن يشهد إستاد تيدي الرياضي مساء اليوم الاربعاء الموافق 25.01 الجاري وعند تمام الساعة 20:55 مباراة مرتقبة تجمع ما بين فريقي كرة قدم اتحاد ابناء سخنين وبيتار القدس في مباراة وضعت لها الشرطة استعدادات وترتيبات وتجهيزات خاصة فيما يخص الجمهور والمشاهدين الحاضرين والمشجعين وكذلك اللاعبين، هذا وأتمت الشرطة مزودة بكافة تجهيزاتها استعدادتها لتأمين المباراة وتحقيق النظام والسلامة العامة وتقديم الخدمات المتصلة بها بحيث ستنشر قوات معززة من بين صفوفها والمنظمين اضافة الى وضع عناصر على مداخل ومخارج الملعب حرصا منها على الامن والامان والسلامة العامة في المكان جنبا الى تأكيدنا العمل بحزم واصرار ومن دون أي محاباة ضد أي طرف أو جهة أو عنصر ما قد يختار سلوك العنف أو أي من اعمال الاخلال بالنظام خلالها"، وفقا للبيان.



ارشيف - مواجهة سابقة بين أبناء سخنين وبيتار القدس



وأضافت السمري: "للعلم، المشجعون للفريق السخنيني يمكنهم ركن سياراتهم في موقف حديقة الحيوانات المجاور للمالحة بينما المشجعون لفريق بيتار يمكنهم ركن سياراتهم في موقف الحديقة التكنولوجية وسوق الرملة- اللد ومصف ايجد وهرتسل وكذلك يجوز ركن السيارات في مصفات الإستاد (الشرقي والغربي) حتى امتلائها وكل ذلك وسط توصيتنا عموم افراد الجمهور بالاستماع الى توجيهات وتعليمات وارشادات قوات الشرطة المنتشرة جنبا الى ضرورة توخي الصبر والتسامح والمسؤولية الخاصة والعامة وعلى حد سواء، اضف سوف يتم حتلنة تطبيق برامج الملاحة "ويز" في الهواتف النقالة الذكية حول محاور الطرقات المغلقة، سدها وفتحها من قبل وخلال وبعد المباراة في الإستاد هناك وبالتالي يمكن لعموم قائدي السيارات المسافرين في المنطقة هناك استخدام التطبيق لارشادهم على الطرقات الصحيحة. كذلك، حول أي من الاستفسارات ذات العلاقة يوصى للجمهور الاتصال الى بدالة معلومات الشرطة المركزية على رقم 110"، وفقا للبيان.