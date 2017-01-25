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أخبار محاكم وجنائيات إتهام شاب (19 عاما) من كفرقاسم بتنفيذ أعمال مشينة بفتاة في ساحة مدرستها في تل أبيب

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المثلث الجنوبي إتهام شاب (19 عاما) من كفرقاسم بتنفيذ أعمال مشينة
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إتهام شاب (19 عاما) من كفرقاسم بتنفيذ أعمال مشينة بفتاة في ساحة مدرستها في تل أبيب

لائحة الاتهام:

المتهم أمسك بالمجني عليها من عنقها بيده، واقتادها الى مكان داخلي في الساحة، ثم نفّذ بحقها أفعالا مشينة

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-01-25 09:17:23 A A

عممت النيابة العامة، بيانا ورد فيه: "قدمت النيابة في لواء تل أبيب ، اليوم للمحكمة المركزية في المدينة، لائحة اتهام ضد شاب (19 عاما) من كفرقاسم ، بتهمة تنفيذ أعمال مشينة بقاصر لم تتجاوز الـ16 عاما بعد، ودون ارادتها، إذ وبحسب لائحة الاتهام تواجدت المجني عليها وهي من مواليد العام 2005، برفقة زميلتها من مواليد العام 2006 في ساحة المدرسة التي تتعلم بها في تل أبيب، ظهيرة يوم 02.03.2016، وعندها مرّ المتهم من امام الساحة وتوجه الى المجني عليها وصديقتها وتحدث إليهما بلغة غريبة لم تفهماها ثمّ غادر المكان، وبعدها تركت صديقتها المكان وبقيت المجني عليها لوحدها في ساحة المدرسة" بحسب لائحة الاتهام. ولفت البيان: "عاد المتهم إلى المكان وأمسك بها من عنقها بيده، واقتادها الى مكان داخلي في الساحة، ثم نفّذ بحقها أفعالا مشينة، وبعدها أعادها الى ساحة المدرسة ثم لاذ بالفرار" بحسب البيان.

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