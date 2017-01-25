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أخبار محاكم وجنائيات اعتقال مقدسيين من مخيم شعفاط بشبهة الهرب وخداع الشرطة

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القدس والقضاء اعتقال مقدسيين من مخيم شعفاط بشبهة خداع الشرطة
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اعتقال مقدسيين من مخيم شعفاط بشبهة الهرب وخداع الشرطة

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة: 

توصلت الشرطة لاعتقال المشتبه الاول المسافر جنبا لاعتقالها السائق المشتبه وهما مقدسيان من سكان المخيم هناك

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-25 09:34:55 A A

عممت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، اليوم الاربعاء، جاء فيه: "مؤخرًا وخلال نشاط لقوات من الشرطة بالقرب من معبر مخيم شعفاط، تم الايعاز الى سيارة عابرة قاصدة اتجاة المخيم بالتوقف للفحص مع معاينة القوات في مستقليها وهما يتوقفان على هامش الشارع متبادلين في أمكنة جلوسهما، ومع مغادرة المسافر السيارة، بينما قام سائقها بالهرب فيها نحو المخيم مختفيا عن الأنظار" كما جاء في البيان.

تصوير: الشرطة 

وأضاف البيان: "هذا، ولاحقا لاحظت قوات الشرطة وحرس الحدود العاملين في نفس المعبر هناك بسيارة مشابهة مغادرة المخيم من خلال المعبر لاتجاة القدس ومع توقيف السيارة، تبين أن سائقها هو نفس السائق الهارب، كما وتبين أنه قام بتبديل أحد أرقام لوحة ترخيص نفس السيارة بواسطة شريط لاصق قاصدا خداع افراد الشرطة" كما جاء في البيان.  

واختتم البيان: "هذا، وتوصلت الشرطة لاعتقال المشتبه الاول المسافر جنبا لاعتقالها السائق المشتبه وهما مقدسيان من سكان المخيم هناك، وعليه تم تحويلهما للتحقيقات الجارية جنبا الى تحرز الشرطة على السيارة الضالعة" وفقا لما جاء في البيان.

 

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