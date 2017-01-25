مدرب سيلتا فيجو يحذر من السلاح المدريدي الحاسم

إدواردو بيريزو:



علينا عكس كل العمل الجيد الذي قمنا به خلال الأيام السبعة الماضية

قام مدرب سيلتا فيجو ، إدواردو بيريزو، بتحذير فريقه من أبرز سلاح يستخدمه ريال مدريد لحسم مبارياته الصعبة، وذلك قبل مواجهة الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعب "بالايدوس"، في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.





إدواردو بيريزو وزيدان

وكان سيلتا فيجو تمكن من الفوز على ريال مدريد في مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو بهدفين لواحد. وقال المدرب، في مؤتمر صحفي: "ريال مدريد فاز ببطولات ومباريات عدة عبر الركلات الثابتة"، لكنه أشار إلى أن فريقه سيظل وفيا لأسلوبه.

وأكمل حديثه قائلا: "علينا عكس كل العمل الجيد الذي قمنا به خلال الأيام السبعة الماضية"، مشيرًا إلى أن فريقه "منتبه ومطمئن وهادئ" قبل استقبال الريال. وتابع بيريزو "سيحاول الخصم العودة في النتيجة. هو المرشح الأوفر حظا. نحن نتحدث عن ريال مدريد. سنواجه الريال في ظل حاجته لتعديل الأمور وسيكون الأمر خطيرا".