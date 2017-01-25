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رياضة وشباب رياضة عالمية أسطورة مانشستر يونايتد: إنجاز الهدّاف روني التاريخي سيصمد للأبد بالنجاح

رياضة وشباب

أسطورة مانشستر يونايتد: إنجاز روني سيصمد للأبد
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أسطورة مانشستر يونايتد: إنجاز الهدّاف روني التاريخي سيصمد للأبد بالنجاح

السير أليكس فيرجسون:

بالنظر إلى كرة القدم الحديثة التي تلعب في تلك الأيام مانشستر يونايتد بات من الأندية القليلة التي تستطيع الإبقاء على لاعب لمدة تزيد عن عشر سنوات

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-25 17:06:40 A A

في تصريحات جديدة ادلى بها السير أليكس فيرجسون، المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد، مؤكدًا أنّ "الإنجاز التاريخي الذي حققه واين روني بالحصول على لقب هدّاف الفريق التاريخي برصيد 250 هدف، قد يبقى للأبد.


واين روني

ونوّه واين روني في تصريحات لقناة نادي مانشستر يونايتد الرسمية: "بالنظر إلى كرة القدم الحديثة التي تلعب في تلك الأيام، مانشستر يونايتد بات من الأندية القليلة التي تستطيع الإبقاء على لاعب لمدة تزيد عن عشر سنوات". وتابع فيرجسون: "أثناء إدارتي للفريق كان لدينا العديد من اللاعبين الذين استمروا لأكثر من عشرة أعوام، وروني أحدهم، ولكن في العصر الحديث لم يعد هذا يحدث كثيرًا".

وإختتم فيرجسون: "على سبيل المثال جوزيه مورينيو يرى أن ماركوس راشفورد قادر على إحراز أكثر من 20 هدفًا في الموسم على مدى العشر سنوات المقبلة، ولكن هذا من الصعب أيضًا". وأتم فيرجسون: "تتمنى أن يبقى راشفورد في مانشستر يونايتد أكثر من عشر سنوات، ولكن هناك عدد قليل من اللاعبين يمكنهم القيام بذلك".

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