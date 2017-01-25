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رياضة وشباب

بوروسيا دورتموند يحدد شرطًا للتخلي عن أوباميانج
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بوروسيا دورتموند يحدد شرطًا للتخلي عن أوباميانج

هانز يواكيم فاتسكه:

لا يمكننا ضمان بقاء اللاعب معنا للأبد ولكن قوتنا تكمن في أننا قادرين دومًا على إيجاد الحلول الجديدة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-25 12:11:10 A A

أكَّد هانز يواكيم فاتسكه، المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند ، أنه لا يمكن ضمان بقاء المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، لافتًا إلى أن النادي لن يفكر في بيع اللاعب، إلا بوصول عرض يبلغ 80 مليون يورو.


بيير إيميريك أوباميانج

ونوّه فاتسكه لقناة "كيكر" الألمانية، اليوم الأربعاء، قائلا: "لا يمكننا ضمان بقاء اللاعب معنا للأبد، لكن قوتنا تكمن في أننا قادرين دومًا على إيجاد الحلول الجديدة". وأضاف: "أوباميانج كان البديل لنا عقب رحيل روبرت ليفاندوفسكي لبايرن ميونيخ، وبوصول عرض يبلغ 80 مليون يورو، سنجلس مع اللاعب لمناقشته".

وتابع فاتسكه "أوباميانج جيد بما يكفي للانتقال لنادٍ كبير، وأنا سعيد أني قرأت أن هناك عرضًا من برشلونة". ويعد أوباميانج من أهم الأهداف التي يسعى ريال مدريد الإسباني لاقتناصها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على أقصى تقدير، حيث يعد صاحب الـ27 عامًا من أهم مهاجمي العالم في الوقت الحالي.

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