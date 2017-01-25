نيللي كريم: لا أحب المرأة المنكسرة وأعمل بمبدأ الحرية

نيللي كريم:

إذا تمتعت المرأة بالنجاح الزائد، فيما افتقد الرجل لذلك، لن تستمر العلاقة بينهما طويلًا، حتى وإن قدمت المرأة الكثير من التضحيات

صرّحت الممثلة المصرية نيللي كريم أنها تشعر بحالة يأس من الرجال، وأن الرجل المصري يجب أن يكون لديه ثقة كبيرة في ذاته، ولا يغير من نجاحها كي يتمكن من التعامل مع امرأة تتمتع بنجومية وشهرة بحسب تعبيرها.



نيللي كريم



وأوضحت نيللي أنه اذا تمتعت المرأة بالنجاح الزائد، فيما افتقد الرجل لذلك، لن تستمر العلاقة بينهما طويلًا، حتى وإن قدمت المرأة الكثير من التضحيات.

وتابعت حديثها: "حتى وإن كان هناك تساو في نجاحهما، فالأنا دائمًا تغلب على أي شيء، ويكون الرجل راغبًا في أن يصبح أكثر نجاحًا، لكن هناك نوعاً من الرجال يرغب في نجاح زوجته".

وأضافت:"ابني كريم، يقف معي قلبًا وقالبًا في كل شيء، ويقول إني امرأة قوية، وأعلم ماذا أريد أن أفعل، وهذا شيء يسعدني، فأنا لا أحب المرأة المنكسرة، وأعمل بمبدأ الحرية، كل شخص حر فيما يريد أن يفعل".