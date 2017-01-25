أنجلينا جولي تتبرع براتبها الشهري للأعمال الخيرية

لا تزال قضية الحضانة بين انجلينا وزوجها السابق براد بيت تتفاعل رغم قرار الطرفين بإبعادها عن الأعلام من أجل الأطفال



قررت النجمة العالمية أنجلينا جولي التبرع براتبها الشهري الخاص الذي تحصل عليه من الأمم المتحدة كمفوضية لشؤون اللاجئين حول العالم لصالح المشاريع الخيرية.



أنجلينا جولي



ومن جهة أخرى، لا تزال قضية الحضانة بين انجلينا وزوجها السابق براد بيت تتفاعل رغم قرار الطرفين بإبعادها عن الأعلام من أجل الأطفال. ويتمسك الطرفان برغبتهما بالحصول على حضانة أطفالهما الستة الشرعيين وبالتبني.