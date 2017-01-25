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فنانين فن عالمي أنجلينا جولي تتبرع براتبها الشهري للأعمال الخيرية

فنانين

أنجلينا جولي تتبرع براتبها الشهري للأعمال الخيرية
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أنجلينا جولي تتبرع براتبها الشهري للأعمال الخيرية

لا تزال قضية الحضانة بين انجلينا وزوجها السابق براد بيت تتفاعل رغم قرار الطرفين بإبعادها عن الأعلام من أجل الأطفال

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Xinhua News Agency)
نشر: 2017-01-25 12:11:10 A A

قررت النجمة العالمية أنجلينا جولي التبرع براتبها الشهري الخاص الذي تحصل عليه من الأمم المتحدة كمفوضية لشؤون اللاجئين حول العالم لصالح المشاريع الخيرية.


أنجلينا جولي 

ومن جهة أخرى، لا تزال قضية الحضانة بين انجلينا وزوجها السابق براد بيت تتفاعل رغم قرار الطرفين بإبعادها عن الأعلام من أجل الأطفال. ويتمسك الطرفان برغبتهما بالحصول على حضانة أطفالهما الستة الشرعيين وبالتبني.

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