شاهدوا بالفيديو: عمرو دياب يستعرض عضلاته في الجيم

يتشوق دياب الذي كان آخر ظهور سينمائي له قبل 24 عاماً وبالتحديد عندما قام ببطولة فيلم ضحك ولعب وجد وحب، جمهوره إلى رؤيته ممثلاً مرة أخرى

قام الفنان المصري عمرو دياب بنشر مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيه وهو يستعرض عضلاته لمدة 60 ثانية، كشفت عن شبابه ولياقته البدنية.





يُذكر أن دياب تعاقد مع المنتج تامر مرسي على بطولة فيلمه الجديد، المقرر طرحه في عيد الأضحى المقبل, وكان دياب قد عقد إجتماعات مع المخرج هادي الباجوري من أجل الإستعداد للشكل المبدئي للفيلم، وإختيار باقي الممثلين المشاركين وفريق العمل، ومن المرجح أن يتولى كتابته محمد حفظي.

ويتشوق دياب، الذي كان آخر ظهور سينمائي له قبل 24 عاماً، وبالتحديد عندما قام ببطولة فيلم ضحك ولعب وجد وحب، جمهوره إلى رؤيته ممثلاً مرة أخرى، خاصة أن كثيرين فقدوا الأمل في تحقق الأمر، بعدما ظل مسلسله "الشهرة" يتأجل عاماً تلو الآخر.