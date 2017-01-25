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فنانين فن عربي كارول سماحة تخرج عن صمتها وترد على الانتقادات

فنانين

كارول سماحة تخرج عن صمتها وترد على الانتقادات
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كارول سماحة تخرج عن صمتها وترد على الانتقادات

كارول سماحة ترد على الانتقادات..

كم من السهل التركيز على أخطاء البشر ومن الصعب الإضاءة على مضمون الحقيقي للأشياء

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-25 18:09:33 A A

علقت الفنانة كارول سماحة على الانتقادات التي طالتها أخيراً بسبب الخطأ الذي ورد في التغريدة التي وجهتها للفنانة ميريام فارس معزية بوفاة والدها.

وردت كارول باختصار على كل ما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت:" كم من السهل التركيز على أخطاء البشر ومن الصعب الإضاءة على مضمون الحقيقي للأشياء". وأضافت:" لمن لم يختبر الـ auto correct في الهواتف الذكية، أطمئنه أن لغتي العربية على أحسن ما يرام".

وتجدر الاشارة إلى أن والد الفنانة ميريام فارس توفي بعد صراع مع المرض، وتتقبل العائلة التعازي اليوم في صالون كنيسة القديسة ريتا – حرش تابت.

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