الليلة: ريال مدريد في مواجهة سيلتا فيجو وإيبار أمام اتلتيكو مدريد ضمن كأس ملك إسبانيا

يأمل المدير الفني لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان في تحقيق الفوز في المباراة بفارق أكثر من هدفين لضمان الصعود للدور قبل النهائي

تقام اليوم الاربعاء عند الساعة 22:15 مباراة مهمة تجمع بين ريال مدريد و سيلتا فيجو ، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا .





كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد



هذا، وكان فريق سيلتا فيجو قد إستطاع تحقيق فوز تاريخي على فريق ريال مدريد بنتيجة 2/1 على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الفريق الملكي، مما يصعب الأمور أمام فريق ريال مدريد حيث لابد له من تحقيق فوز كبير على ملعب دي بالايدوس معقل فريق سيلتا فيجو.

كما ويأمل المدير الفني لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان في تحقيق الفوز في المباراة بفارق أكثر من هدفين لضمان الصعود للدور قبل النهائي، وفي حالة التعادل بين الفريقين أو فوز ريال مدريد بفارق هدف واحد، يودع فريق ريال مدريد الكأس ويصعد فريق سيلتا فيجو للدور نصف النهائي.

يذكر أن فريق ريال مدريد المظفر بكأس العالم للأندية باليابان يعيش أفضل أيامه تحت الإدارة الفنية للفرنسي زين الدين زيدان، حيث يتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن برصيد 43 نقطة من 18 مباراة وبفارق نقطة وحيدة عن اشبيلية، ونقطتين عن صاحب المركز الثالث برشلونة ولفريق ريال مدريد مباراة أقل.

إيبار امام اتلتيكو مدريد

أعلن دييغو سيميوني مدرب فريق اتلتيكو مدريد الاسباني قائمة فريقه الرسمية والتي ستخوض لقاء اليوم عند الساعة 20:15 أمام فريق إيبار في إياب ربع نهائي كأس إسبانيا، وأكد سيميوني أنّ غريزمان خارج القائمة.

نشر الموقع الرسمي لاتلتيكو مدريد قائمة الفريق الرسمية وكانت كالآتي:

حراسة المرمي: مويا، موريرا

خط الدفاع: غودين، فيليبي، سافيتش، فرساليكو، لوكاس، خوانفران، خيمينيز

خط الوسط: كوكي، شاول، كاراسكو، غابي، غايتان، كوريا

خط الهجوم: فرناندو توريس، غاميرو، روبير.





فرناندو توريس مهاجم اتلتيكو مدريد





جوني كاسترو مهاجم سيلتا فيغو