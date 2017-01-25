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فنانين فن عربي اليسا ترد على اساءة شيرين بتغريدة غير متوقعة

فنانين

اليسا ترد على اساءة شيرين بتغريدة غير متوقعة
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اليسا ترد على اساءة شيرين بتغريدة غير متوقعة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-25 17:06:40 A A

أعادت النجمة اللبنانية اليسا نشر تغريدة سابقة للملحن محمد رحيم، أكد فيها أنها أفضل من شيرين من تأدية أغنية "مشاعر"، وقال رحيم في التغريدة: "إليسا لما غنيتي مقطع من أغنية مشاعر تمنيت لو كانت الأغنيه لك من الأول".


اليسا 

هذا كان اول رد غير مباشر لاليسا على انتقادات شيرين حول عمليات التجميل في حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش.

يذكر أن شيرين انتقدت النجم المصري عمرو دياب واليسا خلال حفل الزفاف قائلة: "أنا عارفة أن حماقي بيحب إليسا بس أنا في ناس بتحبني برضو.. والحمد الله أنا كله طبيعي مفيش نفخ".

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