بئر السبع: إندلاع حريق في 35 سيارة داخل كراج في البلدة القديمة دون إصابات

هرعت ستة طواقم إطفاء وإنقاذ التي عملت على إخماد الحريق والذي أدّى الى أضرار في 35 سيارة

وصل بيان صحفي صادر عن كايد ظاهر المتحدّث والمركّز للاعلام العربي في سلطة الاطفاء والانقاذ، جاء فيه: "إندلع فجر اليوم الاربعاء حريق في كراج للسيارات في البلدة القديمة في مدينة بئر السبع . هذا وهرعت ستة طواقم إطفاء وإنقاذ التي عملت على إخماد الحريق والذي أدّى الى أضرار في 35 سيارة. يجري التحقيق لمعرفة أسباب إندلاع الحريق"، بحسب البيان.