اغلاق
اغلاق
أخبار محليات بئر السبع: إندلاع حريق في 35 سيارة داخل كراج في البلدة القديمة دون إصابات

أخبار

مدن الساحل بئر السبع: إندلاع حريق في 35 سيارة داخل كراج
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

بئر السبع: إندلاع حريق في 35 سيارة داخل كراج في البلدة القديمة دون إصابات

هرعت ستة طواقم إطفاء وإنقاذ التي عملت على إخماد الحريق والذي أدّى الى أضرار في 35 سيارة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-25 07:54:00 A A

وصل بيان صحفي صادر عن كايد ظاهر المتحدّث والمركّز للاعلام العربي في سلطة الاطفاء والانقاذ، جاء فيه: "إندلع فجر اليوم الاربعاء حريق في كراج للسيارات في البلدة القديمة في مدينة بئر السبع . هذا وهرعت ستة طواقم إطفاء وإنقاذ التي عملت على إخماد الحريق والذي أدّى الى أضرار في 35 سيارة. يجري التحقيق لمعرفة أسباب إندلاع الحريق"، بحسب البيان.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الالاف في جنازة الشهيد يعقوب أبو القيعان | [450 قراءة]
2 مصرع محمد حبيب الشيخ (56 عاما) من شفاعمرو في حادث | [397 قراءة]
3 كفركنا: تشييع جثمان احمد عواودة ضحية حادث الطرق | [346 قراءة]
4 العليا ترفض طلب الاستئناف على انتخابات الفريديس | [225 قراءة]
5 بلدية الناصرة: انطلاق ثورة المشاريع | [223 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 منح الفنانة التشكيلية نجوى كبها شهادة الدكتوراة | [0 مشاركة]
2 Ford Mustang 2017 تأتي بحلّة جديدة متكاملة | [0 مشاركة]
3 الجليل الأعلى: إصابة متوسطة لطفل إثر سقوطه عن ارتفاع | [0 مشاركة]
4 ليفاندوفسكي: الحظ لعب دورًا في فوزنا | [0 مشاركة]
5 ديختر لترامب: لا ترضخ للفلسطينيين | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب