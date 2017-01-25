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رياضة وشباب رياضة محلية مشاركة عروة سويطات ومروان أبو سعدة في تشكيلة مكابي تسور شالوم

رياضة وشباب

المثلث الجنوبي مشاركة عروة سويطات في تشكيلة مكابي تسور شالوم
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مشاركة عروة سويطات ومروان أبو سعدة في تشكيلة مكابي تسور شالوم

كانت آخر مباراة خاضها فريق تسور شالوم أمام فريق الدرجة العليا هبوعيل بئر السبع،

من: حجاح رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-25 10:48:50 A A

يجدد فريق مكابي تسور شالوم نشاطه بمباراة بيتية أمام فريق هبوعيل باقة الغربية، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية. وكان من المفروض أن يلعب فريق تسور شالوم في الأسبوع الماضي أمام نادي كرميئيل، لكن تفكك الأخير حال دون ذلك.


عروة سويطات 

ويشارك لاعب خط الوسط عروة سويطات، ابن الكعبية، والمهاجم العسفاوي مروان أبو سعدة في تشكيلة فريق تسور شالوم. ويعد عروة سويطات من اللاعبين البارزين لدى الفريق الذي جمع 16 نقطة في جولة الذهاب. وكانت آخر مباراة خاضها فريق تسور شالوم أمام فريق الدرجة العليا هبوعيل بئر السبع، ضمن اطار مباريات المرحلة الثامنة في مسابقة كأس الدولة، وخسر فيها بهدفين دون مقابل.


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