وزارة الصحة تكشف: رمبام أكثر المستشفيات تلوثا في البلاد وسوروكا مع أقل نسبة

نشرت وزارة الصحة اليوم الاربعاء ولأول مرة مقياس التلوث والعدوى في مستشفيات اسرائيل، وبحسب النتائج فقد تبين أن مستشفى رمبام لديه أكبر نسبة تلوث ومستشفى سوروكا أقل نسبة تلوث.



صورة توضيحية

وفي أوساط المستشفيات المتوسطة تبين أن مستشفى هيلل يافه لديه أكبر نسبة تلوث ومستشفى عيمك أقل نسبة تلوث. وفي أوساط المستشفيات الصغيرة تبين أن مستشفى هار هتوسفيم لديه أكبر نسبة تلوث ومستشفى الشارون في بيتح تكفا لديه أقل نسبة تلوث.

وفي أوساط المستشفيات الأكبر في البلاد تبين أن نسبة التلوث بالدم الأكبر هي في مستشفى رمبام والتي تصل الى 6 اصابات بالتلوث خلال 1000 يوم يجرى بها قسطرة. وبعدها تأتي مستشفى عين كارم مع 4.1 تلوثات خلال ايام يوم قسطرة، ايخليوف بنسبة 4.1، شيبا بنسبة 3.9 وسوروكا بنسبة 0.9.