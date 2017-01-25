حالة الطقس: تساقط أمطار وأجواء مغبرة وباردة نسبيا

غدا: تشتد الأمطار عند المساء مصحوبة بعواصف رعدية

أفاد الراصد الجوي أن حالة الطقس تكون اليوم الأربعاء غائمة وتكون درجات الحرارة فوق المعدل، ومن المتوقع تساقط أمطار محلية خفيفة متفرقة ومن المحتمل أن يكون الجو مغبرا في مختلف انحاء البلاد.

الخميس 26.01.2017: يكون الجو غائما ويطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة وتتساقط أمطار محلية على الأرجح في الجنوب ويمتد الى الشمال، وتشتد الأمطار عند المساء مصحوبة بعواصف رعدية.

الجمعة 27.01.2017: تساقط امطار محلية متفرقة في شمال البلاد والنقب مصحوبة بعواصف رعيدة وتتساقط الثلوج على جبل الشيخ ويصبح الجو شديد البرودة.

السّبت 28.01.2017: تساقط أمطار في شمال البلاد وحتى النقب، وتتساقط الثلوج على جبل الشيخ. وسط تحذير من حدوث فيضانات.