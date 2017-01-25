اليكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم الأربعاء

من: حجاح رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

يقدم لكم موقع العرب جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم الأربعاء الموافق 25.1.2017 والتي جاءت على النحو التالي:

الدوري الاسرائيلي :



مرحلة ثمن نهائي مسابقة كأس الدولة



تختتم مرحلة ثمن النهائي – دور الـ16 في اطار مسابقة كأس الدولة بأربع مباريات تجرى هذه الليلة، وفي مقدمتها لقاء الممثل العربي الوحيد فريق اتحاد أبناء سخنين أمام فريق بيتار القدس على استاد تيدي في القدس.

هبوعيل أشكلون 19:00 بني يهودا تل أبيب (الأربعاء) في أشكلون

هبوعيل رعنانا 19:00 مكابي تل أبيب (الأربعاء) في نتانيا

بيتار القدس 20:55 اتحاد أبناء سخنين (الأربعاء) في القدس

نادي أشدود 20:55 بيتار تل أبيب - الرملة (الأربعاء) في أشدود

كأس ملك إسبانيا - ربع النهائي:



20:15 إيبار ضد أتلتيكو مدريد



22:15 سيلتا فيغو ضد ريال مدريد



كأس إيطاليا:



21:45 يوفنتوس ضد ميلان.