سامر طه: النهضة ملزم بالفوز على طيرة الكرمل لمواصلة التقدم

سامر طه:



يجب أن نحقق الفوز على طيرة الكرمل لمواصلة تقدمنا والابتعاد عن فرق القاع

يحل فريق النهضة الناصرة، يوم الجمعة، ضيفا على فريق هبوعيل طيرة الكرمل، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب".



سامر طه

ويدخلها النهضة الناصرة بعد فوزه في مباراة مؤجلة على مضيفه فريق هبوعيل أبناء عارة - عرعرة بثلاثة أهداف نظيفة، حيث سجل له اللاعب المجرب سعيد موعد والمهاجم الجديد عبيدة طه ولاعب الوسط المنضم مؤخرا مراد عواد.

وقال المدافع المجرب سامر طه: "الحمد لله أننا حققنا الفوز الأول في عهد المدرب صلاح أبو ليل، حيث أعطانا ذلك الكثير من الثقة، لكن يجب أن نحقق الفوز على طيرة الكرمل لمواصلة تقدمنا والابتعاد عن فرق القاع".