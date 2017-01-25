توزيع جائزة وزير التعليم للشبيبة المتطوّعة على اسم العاد ريبن للعام 2016

وزير التعليم نفتالي بينت:



للسنة السادسة على التوالي نقوم بتخليد ذكرى العاد ريبن ارتعش قلب العاد بحب العطاء وروح المساعدة والانقاذ العاد كان طالبا في مدرسة الريئالي تطوّع لتقديم المساعدة في حريق الكرمل

وصل بيان صحفي صادر عن كمال عطيلة، الناطق بلسان وزارة التعليم للوسط العرب، جاء فيه:"بحضور وزير التعليم نفتالي بينت، عائلة العاد ريبن وممثّلين عن ادارة المجتمع والشباب، ومجالس الّشبيبة، أقيم مساء الثلاثاء احتفال لتوزيع جائزة وزير التعليم على عشرة من أبناء الشبيبة المتميّزين في العمل التّطوّعي للعام 2016".







وتابع البيان: "العاد ريبن – ر - توفي أثناء تطوّعه في حريق الكرمل بتاريخ 2.12.10 عندما كان في جيل 16 عاما فقط. وزير التعليم نفتالي بينت: "للسنة السادسة على التوالي نقوم بتخليد ذكرى العاد ريبن. ارتعش قلب العاد بحب العطاء وروح المساعدة والانقاذ. العاد كان طالبا في مدرسة الريئالي تطوّع لتقديم المساعدة في حريق الكرمل وضحّى بحياته من أجل هذا الهدف لانقاذ الآخرين. العاد كان يتعلّم درس المدنيّات عندما سمع عن الحريق، ترك الصّف ليساعد الآخرين ولم يعد ... خلل حياته استطاع أن يحقّق تحصيلا علميّا رائعا وتحصيلات تحمل أبعادا مبنيّة على القيم. منح جائزة التطّوّع على اسم العاد ريبن لها دلالات مهمّة تشجّع أبناء الشّبيبة على التطّوع . العاد ريبن هو مثال يحتذى به".



حصل على الجائزة من الوسط العربي:

1. لينا زبارقة، طالبة مدرسة الفاروق في الكسيفة، تتطوّع في عدّة أطر في الكسيفة وعراد. بدأت عملها التّطوّعي في جيل 14 عاما. ناشطة في الشبيبة العاملة والمتعلّمة. تتطوّع 3 مرات أسبوعيا في نجمة داوود الحمراء وخريجة دورة تطوّع. لينا تطوّع في اطار تعزيز الحياة المشتركة في النقب. ناشطة وشريكة في لقاءات يهوديّة وعربيّة. متطوّعة في اطار مساعدة طلاب يعانون من شلل دماغي.

2. محمد خيط ، يتطوّع في الطيرة في نشاطات جماهيريّة، يتطوّع في أطر للتعليم الخاص، تطو مرافقا في سفريّات لطلاب من ذوي احتياجات خاصّة. في مدرسته بادر الى دعم المسنّين من خلال تكوين اطار لتقديم المساعدة للمسنين خاصّة عند وجود عطل كهربائي في بيوت المسنّين حاصل على عدّة شهادات تقديريّة.

3. رافي حلبي، يتعلّم في مدرسة عتيد دالية الكرمل. يتطوّع في عدّة أطر ومنها المساهمة في حماية الطلاب من مخاطر الشاشة والشبكات الاجتماعيّة يتطوّع في مدرستة في اطار الشبيبة ومجالس الطلاب. رافي يتطوّع في شرطة اسرائيل منذ العام 2014 وهو يساعد كثيرا في منع الحفاظ على الأمن، سلامة الطلاب وعدم وقوع أخطاء وخروقات في القانون.

وزارة التعليم تتمنى النجاح لجميع الشبيبة الحاصلين على جائزة وزير التعليم للتطوّع".