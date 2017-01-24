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أخبار سياسة هيئة مكافحة الإرهاب الاسرائيلية تُحذّر وتطالب المتواجدين في سيناء مغادرة المنطقة والعودة

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اسرائيل تطالب المتواجدين في سيناء مغادرة المنطقة
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هيئة مكافحة الإرهاب الاسرائيلية تُحذّر وتطالب المتواجدين في سيناء مغادرة المنطقة والعودة

نتنياهو:

يعتبر التهديد السائد في هذه المنطقة عاليا ومستمرا خاصة على خلفية اقتراب ذكرى 25 يناير حيث شهدت السنوات الماضية تنفيذ عمليات إرهابية في هذا اليوم

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-24 21:43:27 A A

وصل بيان صحفي صادر عن أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي، جاء فيه: "فيما يلي بيان صادر عن هيئة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب رئيس الوزراء: "لاحقا لجلسة لتقدير الموقف عقدت في هيئة مكافحة الإرهاب, تحذر الهيئة من احتمالية تنفيذ عمليات إرهابية وشيكة ضد مواقع إرهابية في سيناء . يعتبر التهديد السائد في هذه المنطقة عاليا ومستمرا خاصة على خلفية اقتراب ذكرى 25 يناير حيث شهدت السنوات الماضية تنفيذ عمليات إرهابية في هذا اليوم".


وتابع البيان: "وتوصي هيئة مكافحة الإرهاب للإسرائيليين المتواجدين في سيناء بمغادرة المنطقة وبالعودة فورا إلى إسرائيل. كما يطلب من عائلات الإسرائيليين المتواجدين هناك بالاتصال بهم وبإبلاغهم بتحذير السفر المذكور أعلاه. كما توصي هيئة مكافحة الإرهاب لكل من يريد السفر إلى سيناء بالامتناع عن ذلك. ويصنف تحذير السفر إلى سيناء خطير جدًا (مستوى تهديد رقم 1)"، بحسب البيان.


 

 

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