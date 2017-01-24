اغلاق
اغلاق
فنانين ليدي الممثل عامر حليحل: حرّروا أفلامنا من الميزانيات الاسرائيلية

فنانين

عامر حليحل: حرّروا أفلامنا من الميزانيات الاسرائيلية
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الممثل عامر حليحل: حرّروا أفلامنا من الميزانيات الاسرائيلية

الفيلم عرض لأول مرة في مهرجان كان السينمائي، اهم مهرجانات السينما في العالم بإطار "نظرة ما" واستقبل بحفاوة

شادي بلان - ليدي كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-25 07:56:18 A A

يلعب الممثل عامر حليحل شخصية "جورج" في الفيلم السينمائي الجديد "أمور شخصية" للمخرجة مهى حاج. حيث يجسد زوج ابنة العائلة النصراوية التي تدور حولها الاحداث ويسكن مع زوجته "سمر" في رام الله، وقد اعرب عامر في حواره مع الزميل شادي بلان عن سعادته بالدور والفيلم الذي سوف يعرض في دور السينما في البلاد في ابتدأ من 16 شباط، تزامنا مع عرضه في دور السينما العالمية في ايطاليا وفرنسا وتركيا. وتطرّق لازمة انسحاب الفيلم من مهرجان بيروت الاخير بسبب تمويله الاسرائيلي.



الفيلم عرض لأول مرة في مهرجان كان السينمائي، أهم مهرجانات السينما في العالم بإطار "نظرة ما" واستقبل بحفاوة. ويذكر أنّ الفيلم حاز على العديد من الاشادات الفنية والجوائز الدولية والمحلية، منها بمهرجان فيلادلفيا ومهرجان مونبيليه ومهرجان حيفا.  

فيلم "أمور شخصية" بطولة: ميسا عبد الهادي، محمود شواهدة، سناء شواهدة عامر حليحل، دريد لداوي ، حنان حلو، زياد بكري وصبحي حصري، إنتاج مجدل للأفلام باهر إغبارية وإيهاب ابو العسل ومنذر الحاج وإخراج مهى الحاج.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الالاف في جنازة الشهيد يعقوب أبو القيعان | [450 قراءة]
2 مصرع محمد حبيب الشيخ (56 عاما) من شفاعمرو في حادث | [397 قراءة]
3 كفركنا: تشييع جثمان احمد عواودة ضحية حادث الطرق | [346 قراءة]
4 العليا ترفض طلب الاستئناف على انتخابات الفريديس | [225 قراءة]
5 بلدية الناصرة: انطلاق ثورة المشاريع | [223 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 منح الفنانة التشكيلية نجوى كبها شهادة الدكتوراة | [0 مشاركة]
2 Ford Mustang 2017 تأتي بحلّة جديدة متكاملة | [0 مشاركة]
3 الجليل الأعلى: إصابة متوسطة لطفل إثر سقوطه عن ارتفاع | [0 مشاركة]
4 ليفاندوفسكي: الحظ لعب دورًا في فوزنا | [0 مشاركة]
5 ديختر لترامب: لا ترضخ للفلسطينيين | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب