الممثل عامر حليحل: حرّروا أفلامنا من الميزانيات الاسرائيلية

الفيلم عرض لأول مرة في مهرجان كان السينمائي، اهم مهرجانات السينما في العالم بإطار "نظرة ما" واستقبل بحفاوة

يلعب الممثل عامر حليحل شخصية "جورج" في الفيلم السينمائي الجديد "أمور شخصية" للمخرجة مهى حاج. حيث يجسد زوج ابنة العائلة النصراوية التي تدور حولها الاحداث ويسكن مع زوجته "سمر" في رام الله، وقد اعرب عامر في حواره مع الزميل شادي بلان عن سعادته بالدور والفيلم الذي سوف يعرض في دور السينما في البلاد في ابتدأ من 16 شباط، تزامنا مع عرضه في دور السينما العالمية في ايطاليا وفرنسا وتركيا. وتطرّق لازمة انسحاب الفيلم من مهرجان بيروت الاخير بسبب تمويله الاسرائيلي.







الفيلم عرض لأول مرة في مهرجان كان السينمائي، أهم مهرجانات السينما في العالم بإطار "نظرة ما" واستقبل بحفاوة. ويذكر أنّ الفيلم حاز على العديد من الاشادات الفنية والجوائز الدولية والمحلية، منها بمهرجان فيلادلفيا ومهرجان مونبيليه ومهرجان حيفا.



فيلم "أمور شخصية" بطولة: ميسا عبد الهادي، محمود شواهدة، سناء شواهدة عامر حليحل، دريد لداوي ، حنان حلو، زياد بكري وصبحي حصري، إنتاج مجدل للأفلام باهر إغبارية وإيهاب ابو العسل ومنذر الحاج وإخراج مهى الحاج.