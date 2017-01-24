انطلاق اعمال مؤتمر الحكم المحلي بمشاركة نتنياهو واعلان انضمام كفرقرع لمشروع بلدة ذكية

اعلان دخول كفرقرع كاول بلد عربية ضمن مشروع التطبيق بإسم " بلدة ذكيه" עיר חכמה smart city

انطلقت مساء الثلاثاء ، اعمال المؤتمر السنوي السادس، للحكم المحلي في اسرائيل والصندوق القومي "الكيرن كييمت" تحت عنوان " معا نحرك مدنًا نحو الحداثة" وذلك في حدائق المعارض بتل أبيب.

وقد أنطلقت اعمال المؤتمر والذي يستمر حتى مساء الاربعاء بمشاركة رئيس الحكومة ووزير المالية والداخلية ، ومئات رؤساء السلطات المحلية عربيا ويهودا.

المؤتمر افتتح بمهرجان خطابي بمشاركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وموشيه كحلون وزير المالية ووزير الإقتصاد ، وآريه مخلوف درعي وزير الداخلية ووزير تطوير النقب والجليل ، وحاييم بيباس رئيس بلدية موديعين مكابيم رعوت ورئيس مركز الحكم المحلي ، وداني عطار رئيس الكيرن كييمت ، ورون خولدائي رئيس بلدية تل أبيب-يافا ورئيس منتدى الـ15.

هذا وخلال اعمال المؤتمر تم اعلان السلطات المحلية المشاركة في مشروع التطبيق بإسم " بلد ذكيه" עיר חכמה smart city , بمشاركه كل من مركز السلطات المحليه وشركه פייסרוויסס בע"מ . حيث أعلن ان كفرقرع السلطة المحلية الاولى التي تدخل وتشارك في هذا المشروع.

وبموجب هذا المشروع يتم تفعيل التطبيق بشكل مجاني لاهل البلدة ، ومن خلاله يتم تخصيص خدمات المجلس الكترونيا; مثلا, بامكان المواطن تقديم الشكاوي عبر التطبيق, دفع الارنونا, نشر الاعلانات التجارية , معرفه خطوط المواصلات داخل البلد وبامكانه التواصل مع الاقسام المختلفه في المجلس وبالمقابل بامكان المجلس التواصل مع المواطن برسائل نصية للاعلامات عبر هذا التطبيق ، هذا بالاضافه للعديد من التسهيلات والخدمات الديجاتليه.

حاييم بيبس رئيس مركز الحكم المحلي في اسرائيل قدم تهانيه ومباركته للمحامي حسن عثامنة ولبلدة كفرقرع على شرف دخول مجلس محلي كفرقرع هذا المشروع وقال :" يعتبر حسن عثامنة من الرؤساء الطلائعيين في الوسط العربي ومجلس محلي كفرقرع يستحق ذلك وكلي امل ان تدخل سلطات محلية اخرى لهذا المشروع وان تحذو حذو مجلس محلي كفرقرع لما لهذا المشروع من حداثته".

المحامي حسن محمد عثامنة اعرب عن سعادته وافتخاره بهذا المشروع مشيرا الى انه سعيد ويفتخر بدخول مجلس محلي كفرقرع ضمن هذا المشروع لتكون السلطة المحلية العربية الاولى والتي تدخل هذا المشروع وقال عثامنة : "هدف التطبيق تسهيل تقديم الخدمات للمواطن وتوطيد علاقه المواطن مع المجلس المحلي ".هذا واختتمت اعمال اليوم الاول من المؤتمر بفقرة فنية.





اما اعمال آليوم الثاني للمؤتمر فستبدأ بجلسة مفتوحة بعرافة كيرن مرتسيانو وبمشاركة يتسحاك هرتسوغ- رئيس المعارضة. ومن ثم حفل جائزة الحداثة للحكم المحلي بمشاركة نفتالي بينت وزير التربية والتعليم. ومن ثم حفل جائزة وحدة الشبيبة المتفوقة بمشاركة عامي ريطوف رئيس مجلس اقليمي ليف هشارون ورئيس المجالس الإقليمية.

كما وتشمل اعمال اليوم الثاني المؤتمر جلسات مهنية مع رؤساء سلطات محلية ومسؤولين في الكيرن كييمت ومن ابرز المحاضرات

* "حرية التعبير عندما تخرج عن السيطرة"- عرافة كيرن مرتسيانو

*نصنع الطريق للماضي والمستقبل:"تحديات المركز والضواحي بالمواصلات العامة" بمشاركة وزير المواصلات يسرائيل كاتس

*الشعور بالأمن من الداخل:"كيف نعزز شعور المواطنين بالأمن في ظل واقع أمني وجنائي معقد" بمشاركة وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان

*نفكر خارح الإطار:"نماذج ممكنة لأطر لإستكمال التعليم في السلطات المحلية" بمشاركة رئيس لجنة التعليم البرلمانية عضو الكنيست يعقوب مارجي

*نحافظ على الميزانية:"كيف ننتج جهاز حماية أمام تشريعات تؤثر على ميزانية الحكم المحلي" بمشاركة رئيس لجنة الداخلية وحماية البيئة عضو الكنيست دافيد إمسليم ومدير عام وزارة الداخلية مردخاي كوهين. ومن ثم جلسات مهنية لرؤساء سلطات محلية مع مسؤولين في الكيرن كييمت ومن ابرزها :

*نبدأ بتنفس الرفاه:"تحديات الرفاه والخدمات الإجتماعية في إسرائيل 2017" بمشاركة وزير الرفاه والخدمات الإجتماعية حاييم كاتس

*نتنفس هواءً نقيًا:"معًا نعمل لتقليص تلوث الهواء وتنظيم سوق النفايات في اسرائيل بمشاركة وزير البيئة زئيف إلكين

*الحداثة البلدية في إسرائيل:"البلدية تخلق جودة حياة" بمشاركة وزير الإسكان يؤاف غالنت

*خارطة الثقافة في اسرائيل 2017:"الإصلاح لتقسيم جغرافي وتأثير ذلك على المجتمع" بمشاركة وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريجف.