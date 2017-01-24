يايا توريه يغلق الباب في وجه أندية الصين: أموالكم لا تثيرني

يايا توريه نجم خط وسط مانشستر سيتي :

بالنسبة لي ألعب كرة القدم لأني أعشقها ولأني أريد الاستمتاع بها، أنا أستمتع بمساعدة زملائي وأستمتع باللعب ضد أصعب وأقوى الفرق واللاعبين وأريد فعل ذلك في السنوات المقبلة

أغلق يايا توريه نجم خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي الباب في وجه الأندية الصينية الطامحة بالتعاقد معه في نهاية الموسم الحالي موضحاً رغبته بالبقاء في إنجلترا.لاعب خط الوسط الإيفواري أكد بأن أموال الصينيين لا تعنيه ولن تجعله يغادر الدوري الإنجليزي الممتاز، موضحاً في ذات الوقت عشقه للعبة كرة القدم التي تجعله لا يفكر في الأموال.



يايا توريه



وقال يايا توريه في تصريح صحفي “أعتقد أني ما زلت صغيراً في السن وأريد الاستمرار باللعب في أوروبا، وبالتحديد في إنجلترا. أريد التواجد هنا لعدة أعوام مقبلة. فكرتي هي البقاء في إنجلترا”.وأضاف “قلت سابقاً أنني لو انتقلت إلى الصين فسوف أصبح غاضباً هناك، حيث تستطيع أن تلعب كرة القدم لأنك تعشق اللعبة، وتستطيع أن تلعبها من أجل المال، أي الاقتراحين أنسب لك (يسأل الصحفي) ؟ “.” بالنسبة لي ألعب كرة القدم لأني أعشقها ولأني أريد الاستمتاع بها، أنا أستمتع بمساعدة زملائي وأستمتع باللعب ضد أصعب وأقوى الفرق واللاعبين وأريد فعل ذلك في السنوات المقبلة”.