اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية يايا توريه يغلق الباب في وجه أندية الصين: أموالكم لا تثيرني

رياضة وشباب

يايا توريه يغلق الباب في وجه أندية الصين
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

يايا توريه يغلق الباب في وجه أندية الصين: أموالكم لا تثيرني

 يايا توريه نجم خط وسط مانشستر سيتي :

 بالنسبة لي ألعب كرة القدم لأني أعشقها ولأني أريد الاستمتاع بها، أنا أستمتع بمساعدة زملائي وأستمتع باللعب ضد أصعب وأقوى الفرق واللاعبين وأريد فعل ذلك في السنوات المقبلة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-24 22:22:53 A A

أغلق يايا توريه نجم خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي الباب في وجه الأندية الصينية الطامحة بالتعاقد معه في نهاية الموسم الحالي موضحاً رغبته بالبقاء في إنجلترا.لاعب خط الوسط الإيفواري أكد بأن أموال الصينيين لا تعنيه ولن تجعله يغادر الدوري الإنجليزي الممتاز، موضحاً في ذات الوقت عشقه للعبة كرة القدم التي تجعله لا يفكر في الأموال.


يايا توريه

وقال يايا توريه في تصريح صحفي “أعتقد أني ما زلت صغيراً في السن وأريد الاستمرار باللعب في أوروبا، وبالتحديد في إنجلترا. أريد التواجد هنا لعدة أعوام مقبلة. فكرتي هي البقاء في إنجلترا”.وأضاف “قلت سابقاً أنني لو انتقلت إلى الصين فسوف أصبح غاضباً هناك، حيث تستطيع أن تلعب كرة القدم لأنك تعشق اللعبة، وتستطيع أن تلعبها من أجل المال، أي الاقتراحين أنسب لك (يسأل الصحفي) ؟ “.” بالنسبة لي ألعب كرة القدم لأني أعشقها ولأني أريد الاستمتاع بها، أنا أستمتع بمساعدة زملائي وأستمتع باللعب ضد أصعب وأقوى الفرق واللاعبين وأريد فعل ذلك في السنوات المقبلة”.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الالاف في جنازة الشهيد يعقوب أبو القيعان | [261 قراءة]
2 المغار: تجمهر المئات تحسبا لهدم منزل في البلدة | [240 قراءة]
3 مصرع محمد حبيب الشيخ (56 عاما) من شفاعمرو في حادث | [187 قراءة]
4 العليا ترفض طلب الاستئناف على انتخابات الفريديس | [163 قراءة]
5 بلدية الناصرة: انطلاق ثورة المشاريع | [144 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 منح الفنانة التشكيلية نجوى كبها شهادة الدكتوراة | [0 مشاركة]
2 Ford Mustang 2017 تأتي بحلّة جديدة متكاملة | [0 مشاركة]
3 الجليل الأعلى: إصابة متوسطة لطفل إثر سقوطه عن ارتفاع | [0 مشاركة]
4 ليفاندوفسكي: الحظ لعب دورًا في فوزنا | [0 مشاركة]
5 ديختر لترامب: لا ترضخ للفلسطينيين | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب