بيدرو: الدوري الإنجليزي أصعب بكثير من الدوري الإسباني

ساهم بيدرو في حصول برشلونة على عدد كبير من الألقاب المحلية والقارية

اعترف بيدرو رودريجيز مهاجم تشيلسي أن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أصعب بكثير من بطولة الدوري الإسباني التي تألق بها خلال مسيرته الاحترافية مع برشلونة.

وساهم بيدرو في حصول برشلونة على عدد كبير من الألقاب المحلية والقارية ، قبل أن تتضاءل مشاركاته مع بعد مجيء نيمار دا سيلفا والأوروجواياني لويس سواريز.



وحصل اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً على 20 لقباً مع برشلونة في جميع البطولات الرسمية ، بما في ذلك وخمسة ألقاب في الدوري الإسباني وثلاث ألقاب في كأس إسبانيا وأربع ألقاب في كاس السوبر الإسباني.

وتوج بيدرو رودريجيز على الصعيد القاري بثلاث ألقاب في دوري أبطال الدوري، ثلاث ألقاب في كأس السوبر الأوروبي ، بالإضافة إلى لقبين اثنين في بطولة كأس العالم للأندية.وأكد المهاجم الدولي الإسباني أن الحصول على لقب الدوري الإنجليزي سيكون إنجازاً أفضل من الفوز في الدوري الاسباني، مشيراً إلى أنه يحلم بالتتويج باللقب الإنجليزي.وقال بيدرو رودريجيز: "لقب الدوري الإنجليزي من الصعب جداً الفوز به وهو ما يجعله الأفضل والأقوى والأكثر قدرة على المنافسة ، بالنسبة لي سيكون حلماً الفوز بهذا اللقب".