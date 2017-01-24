فوز خارجي هام للنهضة الناصرة على هبوعيل عرعرة بثلاثة أهداف نظيفة

قدّم الفريق النصراوي مستوى أفضل من خصمه، فنجح تلامذة المدرب الجديد صلاح أبو ليل بحسم الموقف

فاز فريق النهضة الناصرة في مباراة مؤجلة على مضيفه فريق هبوعيل أبناء عارة - عرعرة بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب".

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سعيد موعد- صورة من الأرشيف

وقدّم الفريق النصراوي مستوى أفضل من خصمه، فنجح تلامذة المدرب الجديد صلاح أبو ليل بحسم الموقف لصالحهم، وبذلك تنفسوا الصعداء ضمن محاولاتهم لتجنب اللعب في اختبارات البقاء. وسجل أهداف افريق النصراوي اللاعب المجرب سعيد موعد والمهاجم الجديد عبيدة طه ولاعب الوسط المنضم مؤخرا مراد عواد.