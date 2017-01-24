اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة محلية فوز خارجي هام للنهضة الناصرة على هبوعيل عرعرة بثلاثة أهداف نظيفة

رياضة وشباب

الناصرة والقضاء فوز خارجي هام للنهضة الناصرة على هبوعيل عرعرة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

فوز خارجي هام للنهضة الناصرة على هبوعيل عرعرة بثلاثة أهداف نظيفة

قدّم الفريق النصراوي مستوى أفضل من خصمه، فنجح تلامذة المدرب الجديد صلاح أبو ليل بحسم الموقف 

من: حجاج رحال- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-01-24 18:33:44 A A

فاز فريق النهضة الناصرة في مباراة مؤجلة على مضيفه فريق هبوعيل أبناء عارة - عرعرة بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب".

|
سعيد موعد- صورة من الأرشيف

وقدّم الفريق النصراوي مستوى أفضل من خصمه، فنجح تلامذة المدرب الجديد صلاح أبو ليل بحسم الموقف لصالحهم، وبذلك تنفسوا الصعداء ضمن محاولاتهم لتجنب اللعب في اختبارات البقاء. وسجل أهداف افريق النصراوي اللاعب المجرب سعيد موعد والمهاجم الجديد عبيدة طه ولاعب الوسط المنضم مؤخرا مراد عواد.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 المغار: تجمهر المئات تحسبا لهدم منزل في البلدة | [217 قراءة]
2 الناصرة: وقفات احتجاجية لطلاب المدارس | [205 قراءة]
3 الالاف في جنازة الشهيد يعقوب أبو القيعان | [194 قراءة]
4 Ford Mustang 2017 تأتي بحلّة جديدة متكاملة | [134 قراءة]
5 مصرع محمد حبيب الشيخ (56 عاما) من شفاعمرو في حادث | [125 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 منح الفنانة التشكيلية نجوى كبها شهادة الدكتوراة | [0 مشاركة]
2 Ford Mustang 2017 تأتي بحلّة جديدة متكاملة | [0 مشاركة]
3 الجليل الأعلى: إصابة متوسطة لطفل إثر سقوطه عن ارتفاع | [0 مشاركة]
4 ليفاندوفسكي: الحظ لعب دورًا في فوزنا | [0 مشاركة]
5 ديختر لترامب: لا ترضخ للفلسطينيين | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب