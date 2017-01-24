تعادل سلبي مشجّع لمكابي دالية الكرمل أمام عيروني طبريا

الدفاع الديلاوي والحارس وقفوا سدا منيعا أمام جميع محاولات لاعبي عيروني طبريا

حقق فريق مكابي دالية الكرمل تعادلا مشجّعا في مباراته البيتية أمام فريق عيروني طبريا ، حيث انتهت المباراة دون أهداف ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية. وشارك لأول مرة في تشكيلته حارس المرمى محمد شباط ولاعب خط الوسط صاحب النزعات الهجومية محمد حجير والمهاجم محمد طه. وغاب عنه اللاعب محمد الزبارقة، بسبب الابعاد.



خلال المباراة

وجاءت المباراة بأفضلية طفيفة لفريق طبريا، خاصة في الشوط الأول، لكن وقف الدفاع الديلاوي والحارس سدا منيعا أمام جميع المحاولات. وفي الشوط الثاني تحسن مستوى الديلاويين قليلا، ووصل اللاعبون الى عدة فرص للتهديف، لكنها لم تستغل.