7 اصابات إحداها خطيرة في حادث على شارع 25 قضاء بئر السبع

هرعت طواقم الاطفاء والانقاذ الى المكان



أفاد كايد ظاهر، المنسق والمتحدث للاعلام العربي في سلطة الاطفاء والانقاذ أن "طواقم الاطفاء والانقاذ هرعت الى منطقة شارع رقم 25 في الجنوب بعد معلومات حول عالقين إثر حادث طرق بين سيارتين، بحيث تم انقاذ طفل (سنة ونصف) كان عالقا في احدى السيارتين، والعمل على انقاذ عالق آخر من السيارة الاخرى".

وعمم اسعاف نجمة داوود الحمراء بيانا جاء فيه: "قرابة الساعة الخامسة تلقى اسعاف لواء النقب بلاغا حول حادث بين سيارتين على شارع 25 من جيلات باتجاه بئر السبع ، ما أسفر عن اصابة 7 أشخاص بيتهم طفلة (7 سنوات) أصيبت بجروح خطيرة، وآخر وصفت جراحه بالمتوسطة و5 اصابات بين طفيفة ومتوسطة" وفقا للبيان.