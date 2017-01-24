ناجح أبو القيعان: انقاذ حياة يعقوب كان ممكنا وسنلاحق المسؤولين عن مقتله

ناجح أبو القيعان:



قتلوا الشهيد يعقوب أبو القيعان وهدموا بيته وسرقوا امواله واحتجزوا جثته



نحن لم نقف مكتوفي الايدي، بل سنلاحق كل من كان مسؤولا عن هذه الجريمة، ولا بد من أن ينال كل واحد منهم العقاب

بعد الانتهاء من مراسيم جنازة المربي يعقوب أبو القيعان الذي قتل على يد رجال الشرطة خلال مجزرة الهدم في أم الحيران ، أكدت العائلة انها ما زالت غاضبة جدا من تصرف رجال الشرطة وستلاحق كل من كان مسؤولا عن جريمة القتل.





وفي حديث مع ناجح أبو القيعان عم المرحوم قال: "الشرطة ارتكبت جريمة بشعة جدا، فهم قتلوا الشهيد يعقوب أبو القيعان وهدموا بيته وسرقوا امواله واحتجزوا جثته. نحن ما زلنا غاضبين من هذه العملية التي خلقت اجواء مشحونة وحالة نفسية سيئة لدى الأهل والأقارب بشكل خاص".



وتابع: "اليوم شاهدت جثة الشهيد ولاحظت بأنه اصيب برصاصتين الاولى في كتفه والثانية رجله، وهذه الرصاصات عمليا لا يمكن أن تقتل المصاب، بل كان من الممكن انقاذ حياته، لكن الشرطة قررت أن تبقيه وهو ينزف حتى الموت". واردف قائلا: "نحن لم نقف مكتوفي الايدي، بل سنلاحق كل من كان مسؤولا عن هذه الجريمة، ولا بد من أن ينال كل واحد منهم العقاب اللازم، او أن ينتقم لنا الله من منفذي اطلاق الرصاص الذين سببوا لنا كارثة ستبقى محفورة في جذورنا وعروقنا وقلوبنا".



ناجح أبو القيعان عم المرحوم