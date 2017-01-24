اغلاق
اغلاق
أخبار محليات كفركنا: تشييع جثمان الفتى احمد عواودة ضحية حادث الطرق المروع

أخبار

الناصرة والقضاء كفركنا: تشييع جثمان احمد عواودة ضحية حادث الطرق
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

كفركنا: تشييع جثمان الفتى احمد عواودة ضحية حادث الطرق المروع

تخيّم أجواء من الحزن والأسى على بلدة كفركنا منذ سماع الخبر، لا سيما أن حادث الطرق الدامٍ وقع قرب مفرق حنانيا - شارع 866، القريب من بلدة المغار، واسفر عن مصرع اربعة اشخاص

من: انور امارة مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب -الناصرة
نشر: 2017-01-24 15:44:30 A A

شيّعت جماهير غفيرة من بلدة كفركنا وخارجها، اليوم الثلاثاء، جثمان ضحية حادث الطرق المروع، الذي وقع أمس الاثنين بالقرب من بلدة المغار، أحمد عرفات عواودة (17 عامًا)، إلى مثواه الأخير وذلك باجواء من الحزن والأسى.


الفتى المرحوم أحمد عرفات عواودة 

وانطلق موكب الجنازة من منزل عائلة الفقيد، حيث أقيمت صلاة الجنازة في مسجد أبو بكر الصديق، ثم ووري جثمانه الثرى في مقبرة القرية.

هذا، وتخيّم أجواء من الحزن والأسى على بلدة كفركنا منذ سماع الخبر، لا سيما أن حادث الطرق الدامٍ وقع قرب مفرق حنانيا - شارع 866، القريب من بلدة المغار، واسفر عن مصرع اربعة اشخاص وهم الشبّان علي حليحل من الجش وقريبه أحمد عواودة من كفركنا، ودارين الحج من الريحانية وسهام عبدالله - اسعيد (58 عامًا) من عين الأسد. وناشد الأهالي الجميع بالحذر على الطرق والشوارع والقيادة بحذر في ظل كثرة الحوادث القاتلة.

خلال تشييع جثمان الفتى 

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 مصرع 4 مواطنين من الجش والريحانية وكفركنا وعين الأسد | [415 قراءة]
2 العليا تمهل النيابة ومحامي أبو القيعان ساعة للتفاوض | [273 قراءة]
3 المغار: تجمهر المئات تحسبا لهدم منزل في البلدة | [201 قراءة]
4 الناصرة: وقفات احتجاجية لطلاب المدارس | [170 قراءة]
5 عندما تسقط الأقنعة/ معين أبو عبيد | [148 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 منح الفنانة التشكيلية نجوى كبها شهادة الدكتوراة | [0 مشاركة]
2 Ford Mustang 2017 تأتي بحلّة جديدة متكاملة | [0 مشاركة]
3 الجليل الأعلى: إصابة متوسطة لطفل إثر سقوطه عن ارتفاع | [0 مشاركة]
4 مجدلاني: لن نعود للمفاوضات إلا تحت رعاية دولية | [0 مشاركة]
5 لائحة اتهام شديدة ضد مقدسيين بمحاولة السطو | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب