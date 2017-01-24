كفركنا: تشييع جثمان الفتى احمد عواودة ضحية حادث الطرق المروع

تخيّم أجواء من الحزن والأسى على بلدة كفركنا منذ سماع الخبر، لا سيما أن حادث الطرق الدامٍ وقع قرب مفرق حنانيا - شارع 866، القريب من بلدة المغار، واسفر عن مصرع اربعة اشخاص

شيّعت جماهير غفيرة من بلدة كفركنا وخارجها، اليوم الثلاثاء، جثمان ضحية حادث الطرق المروع، الذي وقع أمس الاثنين بالقرب من بلدة المغار، أحمد عرفات عواودة (17 عامًا)، إلى مثواه الأخير وذلك باجواء من الحزن والأسى.



الفتى المرحوم أحمد عرفات عواودة



وانطلق موكب الجنازة من منزل عائلة الفقيد، حيث أقيمت صلاة الجنازة في مسجد أبو بكر الصديق، ثم ووري جثمانه الثرى في مقبرة القرية.



هذا، وتخيّم أجواء من الحزن والأسى على بلدة كفركنا منذ سماع الخبر، لا سيما أن حادث الطرق الدامٍ وقع قرب مفرق حنانيا - شارع 866، القريب من بلدة المغار، واسفر عن مصرع اربعة اشخاص وهم الشبّان علي حليحل من الجش وقريبه أحمد عواودة من كفركنا، ودارين الحج من الريحانية وسهام عبدالله - اسعيد (58 عامًا) من عين الأسد. وناشد الأهالي الجميع بالحذر على الطرق والشوارع والقيادة بحذر في ظل كثرة الحوادث القاتلة.

خلال تشييع جثمان الفتى