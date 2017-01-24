بلدية الناصرة: انطلاق ثورة المشاريع

علي سلام – رئيس البلدية:



وعدنا وها نحن ننجز الوعد

عممت بلدية الناصرة ، بيانا جاء فيه: "خمسة مشاريع في نفس الوقت تقوم بها بلدية الناصرة وتتوزع هذه المشاريع في أكثر من موقع. الطاقم الإعلامي لبلدية الناصرة قام برصد هذه المشاريع وأين وصل كل مشروع. هذه المشاريع كان رئيس بلدية الناصرة علي سلًام قد وعد بها أهل الناصرة وذلك لأهميتها وضرورة وجودها في مدينة بحجم الناصرة حيث لم تكن هذه المشاريع طوال فتره الإدارة السابقة في الحسبان".



خلال العمل في القصر الثقافي

كاميرا الطاقم الإعلامي رصدت وتقدم لكم التقارير التالية:

1) عبارة مشروع العائلة والطفل

المشروع عن 4 طوابق في أرض بارك القشلة أنهى المقاول أعمال البناء الطابق العلوي الذي يحاذي شارع الحاووز سيستعمل كحضانات للحي والطوابق الثلاث ستستعمل كمركز لدائرة الرفاه الاجتماعي – قسم العائلة والطفل. المبنى تتم فيه الآن أعمال القصارة والتبليط.

2) المدرسة الثانوية الشاملة في حي الجليل الجديد على اسم د. خالد سليمان

هذه المدرسة التي ستخدم أهل الناصرة الساكنين في الأحياء الشمالية وهي عبارة عن مدرسة إعدادية وثانوية تقوم البلدية ببناء الجزء الأول لأن المدرسة ستبنى على ثلاثة مراحل وكذلك ستبنى هناك قاعة رياضية.

البناء الآن في الطابق الثاني وخلال شهرين سيكون الجزء الأول من المشروع جاهزًا.



3) جسر بئر الأمير

هذا المشروع الحيوي الذي سيساعد في حل أزمة السير في الأحياء القريبة ويخفف الانتظار للقادمين من منطقة حيفا ويافة الناصرة باشرت البلدية في تنفيذه بعد أن توقف لسنين طوال. اليوم تعمل الآليات في تمهيد الأرض وبناء اساسات الجسر الذي طالما انتظرناه.

4) دار البلدية

حلم النصراويين جميعًا بمساحة 8000 متر مربع بدأنا نشاهد المبنى حيث بدأ يظهر الطابق الأول في قسم A وبدأنا نشاهد اساسات القسم E والقسم D وهذا يعني أنه إذا لم يكن هناك أي عائق فسيكون مبنى البلدية جاهزًا بعون الله مع نهاية هذا العام.

5) القصر الثقافي

القصر الثقافي الذي تحدث عنه رئيس البلدية في أكثر من لقاء بدء العمل على تنفيذه اليوم نحن بصدد الأساسات المحيطة بالمبنى وتحضير أرضية البناء حيث سيتم إزالة 30الف متر مكعب من التراب.

هذا المبنى سيكون روعة في التصميم وعبارة عن تحفة هندسية وفنية وسيتسع لحوالي 800 مقعد.

لقد وعدنا وها نحن ننجز الوعود. ثورة المشاريع مستمرة تنطلق من مبدأ محبة الناصرة المدينة التي تسكن فينا ونسكن فيها" الى هنا نص البيان.