زوروا مدينة أنغوليم الفرنسية وتمتعوا بجمالها

كانت مدينة أنغوليم في العصور القديمة المتأخرة بلدية صغيرة كان سكانها يتاجرون في نهر شارنت وعرفت فترة مزدهرة في نهاية الإمبراطورية الرومانية

أنغوليم هي مدينة فرنسية تقع في الجزء الجنوبي الغربي في البلاد. تعد أنغوليم ثالث أكبر مدينة في فرنسا حيث بلغ عدد سكانها وفقا لإحصاء 2012 الى 42.014 نسمة. أنغوليم هي مركز اقليم شارنت والمدينة الكبرى فيه وتطل على نهر شارنت.

تقع مدينة أنغوليم في وسط الإقليم على هضبة تطل على ثنية نهر شارنت. تقع أنغوليم على بعد 435 كم جنوب باريس و 110 كم جنوب بواتييه وجنوب شرق نيور و120 كم جنوب شرق لا روشيل و110 كم شمال شرق بوردو و100 كم غرب ليموج.



كانت مدينة أنغوليم في العصور القديمة المتأخرة بلدية صغيرة كان سكانها يتاجرون في نهر شارنت وعرفت فترة مزدهرة في نهاية الإمبراطورية الرومانية وتم إقامة شبكة من الطرق الرومانية تربطها بالمدن المحيطة بها مثل بوردو وسانتس وبواتييه وليموج وبيريغو. في ذلك الوقت بنيت قلعة على نتوء صخري كان يوفر موقعا استراتيجيا على النهر وتم الإبقاء على أسوار العصور القديمة المتأخرة حتى القرن الثالث عشر الميلادي.