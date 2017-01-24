مولود برج الحوت: مارس الرياضة الجسدية والروحية

عليك أن تخصص بعض الوقت لنفسك ولربّك

كما تخصص وقتا للدراسة والتعليم والحب والعائلة والعمل، عليك أن تخصص بعض الوقت لنفسك ولربّك. تحتاج في هذه الفترة بالذات إلى الإنشغال عن هموم الدنيا بأمور أفضل منها، حاول الانضباط في ممارسة التدريبات الرياضية، في المعهد الرياضي، أو بالمشي يوما بعد يوم في احضان الطبيعة.





هذا، بالإضافة الى تخصيص الوقت للروحانيات التي ستمدك بالقوة والتفكير الإيجابي الذي لا تشوبه شائبة، وهو ما سيجعل منك شخصًا أنضج وأفضل من الحال الذي أنت به. لا تسمح لإنشغالات الحياة بأن تنسيك نفسك. إهتم لغذائك أكثر ومارس الرياضة البدنية والروحية لتنعم بعيش أفضل.