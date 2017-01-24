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معلومات الابراج أخبار عالك الفلك يؤكد- مولود برج الدلو: تفاءل بالخير وابحث عن الأمور المفيدة

معلومات الابراج

مولود برج الدلو: تفاءل بالخير وابحث عن الأمور المفيدة
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عالك الفلك يؤكد- مولود برج الدلو: تفاءل بالخير وابحث عن الأمور المفيدة

إبتعد عن الأشخاص السلبيين إن لم تستطع تغيير تفكيرهم إلى أكثر إيجابية

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstockphotos)
نشر: 2017-01-25 07:47:31 A A

لا تنشغل في الثرثرة والقيل والقال، على الرغم من أن الأمر قد يبدو مسليا، وذلك لأنك تحتاج الى تركيز أفكارك جيدا قبل خوض التجارب الحياتية، بعيدا عن النفاق. حاول التركيز جيدا وقم بالأمور الجيدة والجميلة وبتلك التي تعود بالفائدة عليك. لا تضيع وقتك بأشياء لا فائدة منها، وكل ما عليك القيام به باختصار هو أن تعرف ماذا تريد.



لا تنشغل عمّن هم الأقرب إليك، بل حاول تخصيص الوقت الجيد لهم، وثابر على القيام بالأمور التي تستطيع أن تجعلك تشعر بنفسية أفضل ومزاج أحسن. إبتعد عن الأشخاص السلبيين إن لم تستطع تغيير تفكيرهم إلى أكثر إيجابية، لأنهم سيمدونك بطاقات سلبية تؤثر عليك بطريقة غير محبّذة. 

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