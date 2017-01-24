بحث نرويجي: النساء يشعرن بالندم بعد إقامة علاقة عابرة لليلة واحدة

ما لا يقل عن 80% من النساء شعرن بالرضا والسعادة لرفضهن إقامة علاقة لليلة واحدة

أفاد بحث نرويجي أن غالبية النساء شعرن بالندم بعد اقامة علاقة جنسية عابرة مع شخص لا يعرفنه، فيما يشعر الرجال بالندم لعدم استغلال فرص أخرى لإقامات علاقات جسدية عابرة مع نساء التقين بهن لمرة واحدة. وحاول البحث معرفة سبب الشعور بالندم لدى النساء مقارنة مع الرجال، عندما يدور الحديث عن جنس لمرّة واحدة.





وشمل البحث 263 شابة وشابة تتراوح أعمارهم بين 19-37 عاما، والذين أقاموا علاقة عابرة أقلها مرة في حياتهم. وورد في نتائج البحث أن الأسباب التي ترجع الى شعور النساء في النرويج بالندم من علاقة عابرة كهذه، هي الأسباب عينها التي أقرت بها نساء أمريكيات في أبحاث مشابهة.



وجاء في الدراسة أن 35% من النساء المشاركات في البحث شعرن بالندم لإقامة علاقة لمرة واحدة، مقابل 20% من الرجال. وبين البحث أن ما لا يقل عن 80% من النساء شعرن بالرضا والسعادة لرفضهن إقامة علاقة لليلة واحدة، مقابل 43% من الرجال. وأفادت نتائج البحث أنّ النساء شعرن بالسوء بعد تلك التجربة أكثر من الرجال، مرجعين السبب إلى أن الرجال يستمتعون بممارسة الجنس اكثر من النساء، إذ أنّ النساء يقلقن من الدخول في حمل غير مرغوب به أو الإصابة بأمراض جنسية ولذلك يستمتعن بدرجة أقل.