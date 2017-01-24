كيف تؤثر شخصية الأهل على اختيار شريك المستقبل؟

الشخص الذي يطلب الرعاية والحنان والحب والاهتمام الذي يبدو زائدا، كان محروما منه في سن صغير

كثيرا ما يواجه الأشخاص مشكلة جدية من قبل الطرف الآخر في العلاقة، والذي يطالبه دائما بالاهتمام. هذا الاهتمام ليس زائدا وإنما بالعودة الى الوراء لسنوات، سنجد أن الشخص الذي يطلب الرعاية والحنان والحب والاهتمام الذي يبدو زائدا، كان محروما منه في سن صغير، وها هو يطلبه الآن عندما كبر، ومن الطبيعي أن يطلبه من أكثر الأشخاص القريبين من قلبه، مثل الأصدقاء الأوفياء أو الطرف الآخر.





ويقول الأخصائيون النفسيون إن الدخول في علاقة بين شاب وفتاة يعيد الى الذاكرة، وعن طريق اللا واعي، العلاقات السابقة في الحياة. بمعنى أنّ كثيرين من الأشخاص سيرون في شريك الحياة المستقبلي جزءًا من شخصية الأب أو الأم. بكلمات أخرى، يستدرك الخبراء أنه في حال قام أحد الشريكين بإلقاء اللوم على الطرف الآخر بأنه مبذر أو ما إلى ذلك، فإنه يستعيد شخصية أحد والديه. ويقول الخبراء إن الشخص يكون في مثل هذه الحالة أسيرا لذكريات سابقة.