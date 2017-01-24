المركز: سرقة 30 سيارة ولائحة اتهام ضد عربيين ويهودي

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة:

اعتاد المتهمون الترقب في مصف السيارات المحدد ميدان تنفيذهم السرقات

كانت الشرطة قد توصلت لاعتقال المتهمين افراد الاسرة الواحدة من اللد يوم 08.11 الفائت وهما بطريقهما نحو الاراضي الفلسطينية

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الثلاثاء أنه "مع انتهاء الشرطة من تحقيقاتها في ملف اعتقال 3 مشتبهين وبما تضمن مشتبه (50 عاما) وآخر (37 عام) وهما افراد عائلة عربية واحدة من اللد ومشتبه يهودي من رمات غان (22 عاما) بسرقة أكثر من نحو 30 سيارة من مناطق شتى في مركز البلاد وذلك خلال فترة نحو النصف العام الاخيرة وتضمنت من حيز مصف السيارات التابع للمطار الجوي بن جوريون والمنطقة الصناعية في ضواحي موديعين واللد والرملة تم مؤخرا التقدم بلوائح الاتهام جنبا الى طلب تمديد فترة اعتقال 3 المشتبهين حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية القضائية ضدهم"، وفقا للبيان.

فيديو يحاكي عملية السرقة- من الشرطة





وأضافت السمري: "هذا وكانت الشرطة قد توصلت لاعتقال المتهمين افراد الاسرة الواحدة من اللد يوم 08.11 الفائت وهما بطريقهما نحو الاراضي الفلسطينية من خلال معبر رنتيس وأحدهما البالغ نحو 50 عاما يقود سيارة مسروقة ورخصة قيادته غير سارية المفعول منذ 30 عاما بينما الاخر بسيارة لوحات ترخيصها مزيفة ومنسوخة من اخرى تمت سرقة لوحاتها في يوم سابق. ولاحقا تم التوصل الى المتهم من رمات غان بمساعدتهما فيما نسب اليهم. وكذلك كشفت التحقيقات أن المتهمين كانوا يتواصلون في كلمات وعبارات رمزية مشفرة فيما بينهم خلال تنفيذهم السرقات وشملت (خروف -نظيف -نظيف -جئت به -متخمة بالمعدات الكهربائية وغيرها)، كذلك ووفقا لمادة التحقيقات اعتاد المتهمون الترقب في مصف السيارات المحدد ميدان تنفيذهم السرقات ومن ثم كان يقدم احدهما على اقتحام سيارة وسرقتها بينما الثاني يفسح امامه طريق الهرب بسيارة مزيفة بلوحات الترخيص من أخرى تمت سرقة لوحاتها في وقت سابق"، وفقا للبيان.