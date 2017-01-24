أزمة تقرير الجرف الصامد- لابيد: نتنياهو مذعور ولم نكن مستعدين لحرب الأنفاق

يائير لابيد:



لم نكن مستعدين للأنفاق، ولم نقم الحوارات التي كان علينا إدراتها، ورئيس الوزراء لم يقل الحقيقة للجمهور



رئيس الإئتلاف:



رئيس الوزراء اخبرني أن ليس بنيته منع نشر التقرير

طالب رئيس حزب هنالك مستقبل، يائير لابيد ، بنشر تقرير عملية الجرف الصامد ، وكشفه للجمهور. وقال لابيد: "في هذا الوقت بالذات هناك محاولات لمنع نشر التقرير للجمهور. أعرف التقرير جيدا ولذلك أؤكد أنه يجب نشره للجمهور العام لأجل العائلات الثكلى. من حق تلك العائلات معرفة ما حصل".



يائير لابيد



وتابع لابيد: "يجب نشر التقرير لأجل أمن الدولة مستقبلا ولأننا لا نخفي الفشل لنظهر أفضل في المرة القادمة. مكتب رئيس الوزراء قلق من التقرير بعد إظهار الفشل الكبير الذي كان وقت الحرب. لم نكن مستعدين للأنفاق، ولم نقم الحوارات التي كان علينا إدراتها، ورئيس الوزراء لم يقل الحقيقة للجمهور، والآن هم مذعورون ومنذهلون من التقرير الذي يثبت كل هذه الأمور. يحاولون دفن التقرير، الذي من شأنه أن يهز الجيش، حيث لم يكن الجيش على استعداد للمواجهة ولم يعالج مشكلة الأنفاق بالشكل المطلوب".



بدوره، قال رئيس لجنة انتقاد الدولة، النائب كارين الهرار: " التقرير قاسٍ للغاية. لا أعتقد أن هناك ما يمنع نشر التقرير". وردّ رئيس الإئتلاف دافيد بيطون، عضو اللجنة، بقوله: "لم نرفض مرة نشر التقرير. رئيس الوزراء اخبرني أن ليس بنيته منع نشر التقرير. وهنا اطالب لابيد بالكشف عن مصادره التي قالت له إننا نضغط لمنع النشر. فهو الآن ليس صحفيًا وإنما شخصية جماهيرية".



وتابع: "رئيس الوزراء يقول الحقيقة دائما، وأرى أنه يجب فحص الأمور التي غالبا تظهر فيها التقارير السريّة عن طريق تسريبات في صحيفة يديعوت أحرونوت".