اغلاق
اغلاق
أخبار سياسة أزمة تقرير الجرف الصامد- لابيد: نتنياهو مذعور ولم نكن مستعدين لحرب الأنفاق

أخبار

القدس والقضاء أزمة تقرير الجرف الصامد- لابيد: نتنياهو مذعور
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

أزمة تقرير الجرف الصامد- لابيد: نتنياهو مذعور ولم نكن مستعدين لحرب الأنفاق

يائير لابيد:

لم نكن مستعدين للأنفاق، ولم نقم الحوارات التي كان علينا إدراتها، ورئيس الوزراء لم يقل الحقيقة للجمهور

رئيس الإئتلاف:

رئيس الوزراء اخبرني أن ليس بنيته منع نشر التقرير

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-24 20:49:57 A A

طالب رئيس حزب هنالك مستقبل، يائير لابيد ، بنشر تقرير عملية الجرف الصامد ، وكشفه للجمهور. وقال لابيد: "في هذا الوقت بالذات هناك محاولات لمنع نشر التقرير للجمهور. أعرف التقرير جيدا ولذلك أؤكد أنه يجب نشره للجمهور العام لأجل العائلات الثكلى. من حق تلك العائلات معرفة ما حصل".


يائير لابيد

وتابع لابيد: "يجب نشر التقرير لأجل أمن الدولة مستقبلا ولأننا لا نخفي الفشل لنظهر أفضل في المرة القادمة. مكتب رئيس الوزراء قلق من التقرير بعد إظهار الفشل الكبير الذي كان وقت الحرب. لم نكن مستعدين للأنفاق، ولم نقم الحوارات التي كان علينا إدراتها، ورئيس الوزراء لم يقل الحقيقة للجمهور، والآن هم مذعورون ومنذهلون من التقرير الذي يثبت كل هذه الأمور. يحاولون دفن التقرير، الذي من شأنه أن يهز الجيش، حيث لم يكن الجيش على استعداد للمواجهة ولم يعالج مشكلة الأنفاق بالشكل المطلوب".

بدوره، قال رئيس لجنة انتقاد الدولة، النائب كارين الهرار: " التقرير قاسٍ للغاية. لا أعتقد أن هناك ما يمنع نشر التقرير". وردّ رئيس الإئتلاف دافيد بيطون، عضو اللجنة، بقوله: "لم نرفض مرة نشر التقرير. رئيس الوزراء اخبرني أن ليس بنيته منع نشر التقرير. وهنا اطالب لابيد بالكشف عن مصادره التي قالت له إننا نضغط لمنع النشر. فهو الآن ليس صحفيًا وإنما شخصية جماهيرية".

وتابع: "رئيس الوزراء يقول الحقيقة دائما، وأرى أنه يجب فحص الأمور التي غالبا تظهر فيها التقارير السريّة عن طريق تسريبات في صحيفة يديعوت أحرونوت".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الالاف في جنازة الشهيد يعقوب أبو القيعان | [230 قراءة]
2 المغار: تجمهر المئات تحسبا لهدم منزل في البلدة | [229 قراءة]
3 الناصرة: وقفات احتجاجية لطلاب المدارس | [217 قراءة]
4 مصرع محمد حبيب الشيخ (56 عاما) من شفاعمرو في حادث | [153 قراءة]
5 العليا ترفض طلب الاستئناف على انتخابات الفريديس | [140 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 منح الفنانة التشكيلية نجوى كبها شهادة الدكتوراة | [0 مشاركة]
2 Ford Mustang 2017 تأتي بحلّة جديدة متكاملة | [0 مشاركة]
3 الجليل الأعلى: إصابة متوسطة لطفل إثر سقوطه عن ارتفاع | [0 مشاركة]
4 ليفاندوفسكي: الحظ لعب دورًا في فوزنا | [0 مشاركة]
5 ديختر لترامب: لا ترضخ للفلسطينيين | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب