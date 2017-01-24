رويدا عطية تنفصل عن خطيبها نجم ستار أكاديمي

كانت رويدا قد أعلنت في شهر نوفمبر الماضي انفصالها عن خطيبها، إلا أنها حذفت هذا المنشور سريعا، وأعلنت أن صفحتها تعرضت للقرصنة



انفصلت الفنانة السورية رويدا عطية عن نجم "ستار أكاديمي" إسماعيل مانسترلي، بعد 4 شهور من خطوبتهما. واعلن مانسترلي خبر انفصاله عن رويدا، على حسابه الخاص على "الفيس بوك"، بقوله: "شاركناكن فرحتنا وكنا نجم ونجمة حلوين، تمنيتولنا المحبة والاستمرارية بس القسمة والنصيب عند رب العالمين، لهيك قررنا انا وهالانسانة نكون اصدقاء واخوة وزملاء وولاد بلد وكل مين بيتمنا للتاني النجاح".



وكانت رويدا قد أعلنت في شهر نوفمبر الماضي انفصالها عن خطيبها، إلا أنها حذفت هذا المنشور سريعا، وأعلنت أن صفحتها تعرضت للقرصنة.

ويذكر أن رويدا عطية قد احتفلت بخطبتها رسمياً إلى نجم ستار أكاديمي إسماعيل مناسترلي، في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد حوالي 3 شهور على إعلان ارتباطهما عاطفياً.