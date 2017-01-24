هرتسليا: إندلاع حريق في مطعم دون اصابات

كايد ظاهر:

هرعت طواقم الاطفاء والانقاذ الى مكان الحريق وعملت على إخلاء البناية واخماد الحريق الذي اتضح لاحقا أنه شب في مطبخ المطعم دون التبليغ عن إصابات

عمم كايد ظاهر المتحدث والمركز للإعلام العربي في سلطة الاطفاء والانقاذ بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، اليوم الثلاثاء، جاء فيه: "أنّ حريق ا قد شب في مطعم "ميت أند واين" في هرتسليا ، وعليه هرعت طواقم الاطفاء والانقاذ الى مكان الحريق وعملت على إخلاء البناية واخماد الحريق الذي اتضح لاحقا أنه شب في مطبخ المطعم دون التبليغ عن إصابات" وفقا لما جاء في البيان